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澳英美防長正式啟動第2支柱談判 表明考慮與日本合作

編譯茅毅／即時報導
AUKUS由美國（右）、英國（中）及澳洲（左）於2021年組成。路透
AUKUS由美國（右）、英國（中）及澳洲（左）於2021年組成。路透

澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）國家國防部長8日發表共同聲明，支持AUKUS的兩個支柱，並表明3國正考慮透過AUKUS安全協定，和日本在相關先進能力計畫合作。

據五角大廈官網，該聲明由美國防長奧斯丁、英國國防大臣夏普斯及澳洲防長馬勒斯聯名發布。其內容首先指出，不過1年多前，3國宣布旨在運交配備傳統武裝（即非核武）核動力攻擊潛艦給澳洲的「最佳途徑」。這也是AUKUS第1支柱與第一大倡議。

3國尋求極大化AUKUS夥伴關係帶來的戰略優勢，以支持印太地區及更大範圍的安全穩定。強化三方國防能力和工業生產力，將使AUKUS夥伴國得以更有效地嚇阻該地區出現的脅迫或侵略行徑。

3國已重申其以下承諾，亦即充分運用AUKUS帶來的技術機遇，藉由結合3國國力深化合作，並按部就班地產生足以改變遊戲規則的能力。3國已增加打破合作障礙的作為、促進建立1個更整合的國防工業基地與私部門夥伴關係，並找出三方能力發展的新機遇。

自AUKUS於2021年9月成立以來，3國即表明，「隨著我們的工作有所進展」，有意吸引其他國家參與第2支柱計畫。過去兩年半來，AUKUS已建立1個強健的3國基礎，能很快又大規模地產生尖端軍事能力。AUKUS已發展出更多夥伴參與個別第2支柱計畫的原則及模式，今年並將和可能的夥伴就它們能做出貢獻，還有能因此獲益的領域著手磋商。

由於認識到日本的實力以及和美英澳3國間密切的雙邊關係，3國正考慮在第2支柱的先進能力計畫上和日方合作。

據華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）報告，第2支柱旨在合力研發以下8項核心技術：海底能力、量子科技、人工智慧（AI）及無人機等自主武器、先進網路能力、高超音速（極音速）及其反制能力、電子作戰、創新和情報共享，以在與中國大陸科技競爭時占上風。

英國金融時報8日報導，AUKUS國家和加拿大及紐西蘭另組成情報共享網絡「五眼聯盟」，但AUKUS未邀日本加入，使AUKUS擴大為國防專家所稱的「日澳英美四方安全夥伴關係」（JAUKUS）。但前述AUKUS防長聲明凸顯一旦日本符合某些條件，AUKUS希望與日方合作。

美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）與美國駐日大使易曼紐等部分拜登政府高官，此前均已推動讓日本「入群」第2支柱夥伴。惟澳、英與若干美國政府官員則主張，增添新夥伴之舉為時尚早，即使日本是美國在亞洲最重要的盟友。

至於以協助澳洲首度擁有1支核動力潛艦艦隊為主的第1支柱，AUKUS目前則不考慮新增夥伴。

不過，路透8日報導，日本政府發言人、內閣官房長官林芳正指稱，現階段日本與AUKUS的合作尚未定案。

AUKUS 日本 澳洲

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