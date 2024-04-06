梅奧卡斯：美中談判 遞解中國非法移民

國土安全部部長梅奧卡斯(左)表示，他今年2月18日在維也納會晤中國國務委員、公安部部長王小洪(右)時，曾討論讓中國就接回遭美國遞解的中國無證客一事。(取自國土安全部官網)

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)表示，美中正就遞解中國公民返中一事談判，盼取得重大突破；今年2月他與中國公安部長王小洪在維也納會晤，討論此事；去年由美墨邊界「走線」非法越境入美的中國無證客 較上個會計年度增加11倍。

國家廣播公司新聞網(NBC News)6日報導，梅奧卡斯接受專訪時表示，美方一直努力於與中國協商，讓中方接收美方判定不夠資格滯留在美國的中國公民。

梅奧卡斯表示，他「希望」與王小洪的討論能使當前局面有所改變；「我方姿態是靜觀其變，但真的有與對口官員共事。討論還在進行中」。

梅奧卡斯與王小洪會談之際，中國公民非法穿越美墨邊界入美人數大增。海關與邊界保護局(CBP)記錄顯示，2023會計年度，非法越境入美的中國人數超過2萬4000人，而在上一個會計年度只有2000多人，兩年間增加超過11倍。全世界移民都走危險旅程來到南方邊界，去年12月非法越界人數創下歷史新高，中國無證客增加迅速。

梅奧卡斯與王小洪是2月18日在維也納會談，也是兩國首次在國安談判中，把遞解非法居留者納入討論內容。

梅、王會談同時，美中關係繼續融冰；拜登總統去年9月與中國國家主席習近平在舊金山會談，本月2日繼之以電話交談。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇聲明表示，中國與各造合作，遞解非法移民 ；他表示，非法移民是國際難題，必須相關國家合作解決；中國與一些國家就遞解非法移民，向來關係良好，也願與相關國家就此議題加強合作。

劉鵬宇表示，中方就遞解非法移民議題，遵守的原則是「先核實再遞解」，真被確認是來自中國的中國公民，中方會接受遞解。

話雖如此，就遞解一事，美方多年來把中國列入「言行不一」、「不合作」國家清單，榜上有名的另有其他地緣政治敵國如俄國、委內瑞拉及古巴。

移民及海關執法局(ICE )紀錄指出，雖說美國每年總能把一些人遞解回中國，但必須付出昂貴、後勤艱鉅的「特殊高風險包機」代價，有時須經過南韓。要求匿名的官員表示，美國上周成功遞解八名中國公民。

ICE數據指出，上個會計年度遞解288人回中國，但根據紐約時報取得的內部數據，持最終遞解令卻仍住在美國的中國公民，人數約10萬人。

能達成協議，擴大且直接遞解回中國，對相關數據會有不小影響，但此類遞解是很浪費資源的作業，而且可能被已抵達美國境內的中國人數壓垮。

大多數在南方邊界被拘捕的中國無證客，不論來自中國還是其他地方，目前都進入美國國內，等候長達數年的移民法院審理；移民法院目前積壓案件十分嚴重。