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傳北京監控蕭美琴訪布拉格險釀車禍 成捷中外交事件

記者張文馨／華盛頓即時報導
副總統當選人蕭美琴日前到捷克訪問。圖左為捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）。 圖／取自捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）Ｘ平台
副總統當選人蕭美琴日前到捷克訪問。圖左為捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）。 圖／取自捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）Ｘ平台

捷克智庫歐洲價值安全政策中心主任楊雅譽（Jakub Janda）在X平台轉發一則捷克媒體報導，指中國軍事外交官在布拉格騷擾來訪的中華民國副總統當選人蕭美琴，報導指，為尾隨蕭美琴，中方人士闖紅燈差點引發車禍；捷克外交部正考慮驅逐此人。

楊雅譽引述當地媒體Seznam Zpravy的報導，指蕭美琴3月中旬應捷克參議院議長邀請訪問布拉格，受到捷克警察保護局維安保護的蕭美琴，在從布拉格機場前往市中心的路上，遭一輛汽車尾隨，這輛可疑的汽車闖紅燈，差點造成車禍，捷克警方攔下後發現，駕駛是中國駐布拉格大使館軍事部門的外交官；此外，北京的跟監一路持續到蕭美琴抵達下榻飯店。

報導為捷克文，楊雅譽在X平台更新進度指，捷克外交部已召見中方大使，捷克外交部指「這件事還沒結束」，正在考慮將中方涉案人列為不受歡迎人士（persona non grata）。通常在外交上被列為不受歡迎人士者，就會被驅逐出境。

此外，楊雅譽寫道，捷克參議院外交委員會主席費雪（Pavel Fischer）呼籲「驅逐這個流氓」，呼籲捷克政府驅逐這個公然違反維也納和約的中方軍事外交官。

費雪表示，一個中方外交官危險駕駛民用汽車遭攔下，卻拿出他的外交護照讓捷克警方檢查，這是醜聞；「我認為，一個有外交身分的中國人危及我們當地的交通安全，並危及我們尊貴客人的安全，這點是無法接受的。」

根據Chat GPT翻譯報導紀要，捷克警方注意到有人在監視蕭美琴一行，這部可疑車輛闖過一個剛轉變為紅燈的路口，差點引發車禍；這個駕駛持中華人民共和國外交護照，向警方表明身分，並宣稱自己只是到附近餐廳吃飯，否認跟蹤任何人。

參議院 中華民國 大使館

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