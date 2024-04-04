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美國、加勒比海各國不好過...大西洋海水升溫 今年颶風「空前的多」

記者張聲肇／即時報導
颶風形成地帶的大西洋海水溫度目前已「不正常」地升高到華氏80度以上，接近熱水澡的程度。專家預言，今年將出現23場暴風。(路透)
颶風形成地帶的大西洋海水溫度目前已「不正常」地升高到華氏80度以上，接近熱水澡的程度。專家預言，今年將出現23場暴風。(路透)

颶風形成地帶的大西洋海水溫度目前已「不正常」地升高到華氏80度以上，接近熱水澡的程度。專家據此預言，今年的颶風季節，美國和加勒比海各國都不好過。

紐約時報引述邁阿密大學大氣科學教授克特曼(Benjamin Kirtman)以「前所未見」和「令人驚心」形容這「破表的不正常」高溫；加上聖嬰現象迅速減弱，許多預測專家今年的颶風次數將「空前的多」。

科羅拉多州立大學研究員克羅茲巴赫(Phil Klotzbach)的團隊4日預測，今年將有23場被命名的暴風，包括11場颶風，其中五場可能是三級以上的「大型颶風」。正常情況，大西洋每年出現大約14場暴風，其中一半達「颶風」等級，三級以上只有3場。

他說，今年至少一場大型颶風登陸美國和加勒比海地區的概率「遠高於平均數」。

克羅茲巴赫團隊這麼早就篤定預測今年颶風次數與等級，除了根據大西洋面海水溫度，還參照天氣型態、電腦模式等資料。「通常我不會提出這麼高的數字，但是眼前的資料就是這樣，何必隱瞞？」

他說，「23場」其實還是保守的估計，有些電腦模式估算出的次數更多。

去年，大西洋海面共形成20場暴風，只有一場大型颶風登陸美國，造成12人死亡，10幾億元財務損失。

去年伊達利亞(Idalia)颶風襲擊的是人口稀少的佛州大把柄區(big bend)，克羅茲巴赫等颶風專家認為，東岸其他地方當時倖免於災禍，今年運氣可能沒那麼好。

氣象學界大膽預測今年暴風次數這麼多，因為去年大西洋面溫度迅速升高，就形成20場暴風，今年迄今的溫度更飆到10年來的高點；克特曼說，毫無疑問，這是氣候變遷的「深刻衝擊」之一。

雖然科學界不甚明白洋面溫度變化何以如此快速，但是擺在眼前的事實就是如此，「大颶風登陸，造成大衝擊的機率，絕對增加了」。

克羅茲巴赫說，到年底，如果只來了兩場颶風，「那我就不幹這行，另謀職業」。

颶風 氣候變遷 佛州

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