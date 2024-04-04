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戴琪：歐美需合作因應中國經濟體系挑戰

中央社布魯塞爾4日專電
美國貿易代表戴琪。路透
美國貿易代表戴琪。路透

美國貿易代表戴琪趁著與歐盟開會之前，喊話共同因應中國經濟模式對美歐經濟開放體系帶來的挑戰，並直言「這是需要（政府）干涉的事」。

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）今明兩天在比利時魯汶與歐洲聯盟（EU）代表召開美國-歐盟貿易和技術委員會（TTC）會議，會前她在布魯塞爾接受智庫卡內基國際和平基金會歐洲分部（Carnegie Europe）邀請對話，談論美歐關係、中國議題，並回應歐洲近來瀰漫對川普（Donald Trump）可能再度選上美國總統的憂慮。

針對美國、歐盟與中國的三角關係，戴琪坦言，這3個全球經濟最重要市場如今有許多緊張關係，源自中國有效且十分成功的經濟計畫是奠基在與美歐非常不同的系統上，而中國從貿易流向、生產、供需到消費的成長都日益對美歐經濟帶來壓力。

「這是需要（政府）干涉的事，」她說，美國和歐洲以開放的市場、民主、社會為基礎的體系，需要尋找在全球經濟下更成功的共存之道，以便與建立在非常不同經濟及政治體系下的中國競爭。

面對中國帶來的體系挑戰，「尤其是我們正擔心中國經濟大量朝出口導向的復甦前進」，戴琪認為美歐聯手除了防衛也要進攻，防衛面例如關稅措施，進取面則像是提供自家產業誘因。

她強調這些措施是為了挽回美歐企業在中國非基於市場體系競爭下所失去的經濟機會，不論是鋼、鋁、太陽能或電動車等領域。

「除非我們找出捍衛我們經濟運作的方法，否則我們知道將會發生什麼事，它將會對我們的經濟和政治體系帶來嚴重損害。」她說。

歐洲對美國的兩大關切除了對中政策，另一就是川普的可能勝選將使大西洋兩岸再次陷入不睦，包括拜登（Joe Biden）政府任內開啟的TTC美歐合作對話機制也可能被川普終結。

戴琪對此僅含蓄表示「民主很困難」，包括承擔選舉結果，而美國和歐盟都將在今年改選換屆，因此民主政體需要找出彼此強化的方法。

戴琪 歐盟 川普

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