五花大綁總統？川普轉發拜登手腳被綑綁影片 挨轟煽動政治暴力
川普29日因在社群媒體上發布一段影片而受到批評，影片其中一個畫面顯示，一輛貨車的後車門上畫著拜登總統被綁住手腳平躺的圖像。
拜登團隊立即譴責該影片內容，競選團隊發言人泰勒(Michael Tyler)表示：「川普經常煽動政治暴力，大家是時候嚴肅看待他的行為了，問問1月6日在保護我們的民主時被攻擊的國會警察就知道了。」川普發言人則回應拜登利用司法制度打壓對手。
宣傳這段影片引發川普批評者的新一輪譴責，他們指出川普過去多次使用可怕的圖像，聲稱這跨越了美國政治的底線。
29日哈佛大學法律名譽教授特里布(Laurence Tribe)在X平台發文稱：「一輛車後方有拜登總統無助地被綁住的逼真畫像，畫面前方是川普幸災樂禍的臉，他正在威脅總統的生命。」
川普選戰陣營發言人史蒂芬‧張(Steven Cheung)29日晚回應：「該畫像出現在一輛於公路上行駛的皮卡車的後方。民主黨和一些瘋子不僅號召對川普和其家人的可憎暴力，實際上還以司法系統做為武器。」
川普在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發布這段影片，文字說明指出這段影片於28日在紐約長島拍攝，當時川普正參與一名紐約市警察的守靈活動，該警員在攔車檢查時喪生。
影片畫面顯示，一輛經過的貨車以「川普2024」及聲稱支持警察的旗幟裝飾，車尾門上有拜登手腳被捆住的畫像。
為了重返白宮，川普將拜登連任描述為國家的災難，本月稍早他在俄亥俄州的一次集會上警告：「如果我沒有當選，將會是國家的腥風血雨。」
川普談到移民「毒害我們國家的血液」，在最近的一場集會中，川普更將拜登處理邊境問題的方式稱為「推翻美國的陰謀」。
川普競選團隊29日則回應該圖案印在行駛公路上的貨卡，暗示和川普無關，「民主黨人和發瘋的神經病呼籲對川普及其家人的暴力，而且還真的把司法制度拿來當對付川普的武器」。
上一則
FB留言