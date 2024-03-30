五花大綁總統？川普轉發拜登手腳被綑綁影片 挨轟煽動政治暴力

前美國總統川普29日在自家社群轉發呈現總統拜登手腳都被捆綁圖案的影片，拜登競選團隊痛批川普煽動政治暴力，川普發言人則回應拜登利用司法制度打壓對手。（取材自X）

川普 29日因在社群媒體上發布一段影片而受到批評，影片其中一個畫面顯示，一輛貨車的後車門上畫著拜登 總統被綁住手腳平躺的圖像。

拜登團隊立即譴責該影片內容，競選團隊發言人泰勒(Michael Tyler)表示：「川普經常煽動政治暴力，大家是時候嚴肅看待他的行為了，問問1月6日在保護我們的民主時被攻擊的國會警察就知道了。」川普發言人則回應拜登利用司法制度打壓對手。

宣傳這段影片引發川普批評者的新一輪譴責，他們指出川普過去多次使用可怕的圖像，聲稱這跨越了美國政治的底線。

Shocking, even for the depraved monster that he is. Trump has posted a video on Truth Social that depicts an image of President Biden tied up and bound in the back of a pickup truck. pic.twitter.com/l7wPWbTv3j — Mike Sington (@MikeSington) 2024年3月29日

29日哈佛大學法律名譽教授特里布(Laurence Tribe)在X平台發文稱：「一輛車後方有拜登總統無助地被綁住的逼真畫像，畫面前方是川普幸災樂禍的臉，他正在威脅總統的生命。」

川普選戰陣營發言人史蒂芬‧張(Steven Cheung)29日晚回應：「該畫像出現在一輛於公路上行駛的皮卡車的後方。民主黨 和一些瘋子不僅號召對川普和其家人的可憎暴力，實際上還以司法系統做為武器。」

川普在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發布這段影片，文字說明指出這段影片於28日在紐約長島拍攝，當時川普正參與一名紐約市警察的守靈活動，該警員在攔車檢查時喪生。

影片畫面顯示，一輛經過的貨車以「川普2024」及聲稱支持警察的旗幟裝飾，車尾門上有拜登手腳被捆住的畫像。

為了重返白宮，川普將拜登連任描述為國家的災難，本月稍早他在俄亥俄州的一次集會上警告：「如果我沒有當選，將會是國家的腥風血雨。」

川普談到移民「毒害我們國家的血液」，在最近的一場集會中，川普更將拜登處理邊境問題的方式稱為「推翻美國的陰謀」。

川普競選團隊29日則回應該圖案印在行駛公路上的貨卡，暗示和川普無關，「民主黨人和發瘋的神經病呼籲對川普及其家人的暴力，而且還真的把司法制度拿來當對付川普的武器」。