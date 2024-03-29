拜登團隊推廣告搶攻海理支持者 「川普不要 我要」

拜登競選團隊主管指出，這波廣告開銷100多萬元，將透過Meta、YouTube等數位平台在幾個決戰州密集播出三周。(美聯社)

本月初，前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)在「超級星期二」(Super Tuesday)隔天宣布退出共和黨初選，拜登 競選團隊今天(29日)推出最新數位競選廣告，搶攻海理支持者的選票。華盛頓郵報分析，這波廣告是拜登競選團隊的選戰策略之一，希望爭取不願投票 給前總統川普 的共和黨選民。

拜登競選團隊主管指出，這波廣告開銷100多萬元，將透過Meta、YouTube等數位平台在幾個決戰州密集播出三周。拜登3月7日對國會發表國情咨文(State of the Union)以來，競選團隊為為期六周的廣告宣傳準備了3000萬元預算。

Nikki Haley voters, Donald Trump doesn’t want your vote.



I want to be clear: There is a place for you in my campaign. pic.twitter.com/EvKFANsAM6 — Joe Biden (@JoeBiden) 2024年3月29日

影音來源: X @JoeBiden

最新推出的廣告片中有川普在造勢場合揶揄海理的談話影片，以及川普對媒體說著「不必靠海理支持者也能當選」。廣告片旁白說道：「如果你投票給海理，川普並不想要你那一票。拯救美國，加入我們。」

報導指出，自從海理退選之後，拜登團隊一直向海理支持者與金主招手。

拜登在海理宣布退選時發表聲明說，海理願意說出有關川普的事實，包括川普總是雜亂無章、無法明辨是非，還有川普向俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)卑躬屈膝。

拜登在聲明中指出：「川普講得很清楚，他不想要海理的支持者。我則想要表明，我的團隊歡迎他們。」

拜登競選團隊主管說，負責選舉募款的凱森柏格(Jeffrey Katzenberg)、吉佛德(Rufus Gifford)都已經與海理核心圈人士接洽，希望延攬加入拜登陣營，未來幾周或幾個月可能特別鎖定海理支持者舉辦選舉募款。

拜登競選團隊分析部門根據幾個州的投票結果，利用郵遞區號找出海理得票贏過川普的選區，希望爭取目標是年齡較長、有大學學歷以及大多住在郊區的海理支持者。海理退選後並未幫川普背書。