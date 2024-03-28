紐時：川普若當選 外國勢力恐利用上市平台企圖影響

紐約時報報導，川普如果在今年大選勝出，他的「真實社群」(Truth Social)社群平台可能引發利益衝突問題，因為外國勢力可能透過平台企圖影響川普。(路透)

前總統川普 自創社群平台「真實社群」(Truth Social)的母公司「川普媒體科技集團」(Trump Media & Technology Group)本周上市，紐約時報報導，專家指出，川普如果在今年大選勝出，社群平台可能引發利益衝突問題，因為外國勢力可能透過平台企圖影響川普。

川普執政期間曾因經營飯店與其他房地產事業遭到利益衝突質疑，研究公務員道德操守的專家說，如果川普贏得今年大選，已成為上市公司的川普媒體集團，可能比川普執政期間的利益衝突爭議多出數倍。

前總統布希(George W. Bush)任內司法部助理部長、哈佛大學(Harvard University)法律教授高德史密斯(Jack Goldsmith)說，如果外國政府想要討好川普，屆時很容易可以透過社群平台砸錢讓川普獲利。

報導指出，專家分析，企業與其他機構如果想要影響川普，可以在「真實社群」買廣告，或者透過購買川普媒體集團股票吸引川普注意。美國總統一言一行都受到全世界注意，川普到時候將位居極不尋常的地位，有辦法將流量導入「真實社群」。

至於是否有法律可以規範川普？專家則說，川普面臨的法律阻礙極少，因為總統不受聯邦利益衝突法規規範，憲法制衡機制則在川普執政期間失靈。

川普曾經面臨多起違反憲法「薪酬條款」(Emoluments Clause)的訴訟，條款目的在於防止總統利用職位圖利、貪污。川普因為經營華府飯店等事業則挨告，但官司大多被法院駁回，或者纏訟結果被最高法院撤銷。

前任聯邦上訴法院法官盧提格(J. Michael Luttig)指出，如果川普在11月大選勝出，毫無疑問的，「薪酬條款」對川普的規範效果，將遠遠低於川普第一任時的效力。

曾對川普展開利益衝突調查的民主黨馬里蘭州聯邦眾議員 瑞斯金(Jamie Raskin)說，「薪酬條款」如今變成幾乎沒有作用，如果要讓「薪酬條款」起死回生，國會必須訂定如何落實條款精神的立法機制。

布希任內白宮 道德操守律師潘特爾(Richard Painter)指出，如果川普贏得大選，上台之後對「真實社群」的頻繁使用像先前執政期間在推特(Twitter)密集發文的習慣，等於靠著政府職位讓旗下的社群平台獲利，對其他社群媒體造成不公平。