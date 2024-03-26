財富管理專家籲投資人小心：川普社群平台絕對不值90億

川普自創社群平台「真實社群」。（美聯社）

前總統川普 自創社群平台「真實社群」(Truth Social)獲特殊目的收購公司(special-purpose acquisition company，SPAC)「數位世界收購集團」(Digital World Acquisition)併購之後，「川普媒體科技集團」(Trump Media & Technology Group)今天(26日)將以川普姓名縮寫「DJT」為股票代碼在那斯達克 (Nasdaq)交易所掛牌，媒體報導市值上看90億。這也是房地產大亨出身的川普，縱橫商場近三十年來，旗下事業第一次公開上市，不過，財富管理專家警告，川普社群平台絕對不值90億，投資 人必須審慎評估。

塔托資本管理公司(Tuttle Capital Management)執行長塔托(Matthew Tuttle)日前接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，川普媒體實際價值應該遠遠低於90億，獲得看好有機會獲利純粹拜川普因素之賜，某些民眾預期一旦股票公開上市，股價便能一飛沖天。

塔托對一般投資人提出警告，川普社群平台上市之後，股價上下變動幅度可能「相當瘋狂」，「最好別碰」。塔托表示，先前持有的「數位世界收購集團」股份已經賣出，手上持有的某些股票期權如果公開上市之後股價勁揚就能賺一筆。

他說：「一般而言，我會躲得八丈遠，不過這次投資金額並不多，到目前為止則已賺了不少。倘若一較醒來發現股價跌至1元，也只能接受。」

「數位世界收購集團」股票在今年裡已增值將近200%，光是在25日一天之內就漲35%，26日盤前交易又漲8%。

然而，專家指出，「數位世界收購集團」股票蒸蒸日上，並不符合「川普媒體科技集團」不斷燒錢卻持續虧損、「真實社群」用戶流失的現實狀況。

研究首次公開募股(initial public offerings，IPOs)近40年的佛羅里達大學(University of Florida)沃靈頓商學院(Warrington College of Business)金融教授瑞特(Jay Ritter)表示：「這是非常不尋常的狀況。股票表現與基本面幾乎脫節。」

瑞特說，川普媒體真正價值約每股2元左右，絕對並不是目前外界盛傳的50元。