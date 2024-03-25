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莫萊納爾將任眾院中國問題委員會主席 接替蓋拉格

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莫萊納爾將任眾院中國問題特別委員會主席 接替蓋拉格

中央社華盛頓25日專電
共和黨議員莫萊納爾(左)將出任眾院「中國問題特別委員會」主席。(美聯社資料照)
共和黨議員莫萊納爾(左)將出任眾院「中國問題特別委員會」主席。(美聯社資料照)

眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」將由共和黨議員莫萊納爾出任主席，取代即將辭去眾議員的蓋拉格。莫萊納爾2月曾隨蓋拉格率領的跨黨代表團訪台。

眾院議長強生（Mike Johnson）今天宣布這項任命。莫萊納爾（John Moolenaar）隨後透過新聞稿說，「透過共同努力，我們可以幫助我們的國家準備好面對中國共產黨帶來的挑戰，並在與中共的競爭中勝出」。

莫萊納爾也提到，他上個月與同是共和黨籍的蓋拉格（Mike Gallagher）、該委員會民主黨領袖克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）訪問台灣。

根據莫萊納爾當時的新聞稿，他稱台灣是美國重要的盟友、經濟夥伴。台總統蔡英文去年4月訪問中美洲友邦後過境加州，莫萊納爾也曾與蔡英文會晤。

蓋拉格透過聲明指出，莫萊納爾很理解中共在軍事、經濟和意識形態上帶來的威脅，將能繼續推動工作，讓美國站穩腳步、在與中共的戰略競爭中獲勝。

「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（Select Committee on the Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party）於2023年1月成立，也被簡稱為「中國問題特別委員會」。

蓋拉格從2017年起擔任威斯康辛州第8選區的眾議員，目前是第4任。他在2月10日宣布不再競選連任，又於3月22日突然宣布自4月19日起辭去眾議員職務，但他的辦公室將持續運作服務選民，直到明年1月任期結束。

共和黨因非法移民議題對國土安全部長梅奧卡斯（Alejandro Mayorkas）發動彈劾，2月6日第一次表決時以214票贊成、216票反對失敗。當時蓋拉格是少數投下反對票的共和黨議員。

華爾街日報（The Wall Street Journal）事後刊出蓋拉格的投書，他寫道，彈劾梅奧卡斯不會阻擋移民跨越邊界，且會樹立未來可用於對付共和黨政府的先例。

眾院在2月13日就彈劾案進行第二度表決，以214票贊成、213票反對的一票之差成功彈劾梅奧卡斯，讓他成為近150年來首位遭國會彈劾的內閣閣員。

蓋拉格辭職生效後，共和黨在眾院將剩下217席、民主黨有213席，共和黨只會比過半數多一席。美媒分析，如果沒有民主黨的支持，未來共和黨在眾院通過法案將會更加困難。

共和黨 眾院 彈劾

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