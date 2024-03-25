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CNN：美國將公布竊取美企情資的中國駭客姓名與照片

記者顏伶如／即時報導
數周之前，聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)公開警告說，有中國駭客組織正準備對美國公民及社區展開嚴重破壞，隨時等候中國政府下令即可行動。美聯社
數周之前，聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)公開警告說，有中國駭客組織正準備對美國公民及社區展開嚴重破壞，隨時等候中國政府下令即可行動。美聯社

有線電視新聞網(CNN)25日報導，三名消息人士透露，拜登政府最快將於今天(25日)公布竊取美國企業情資的數名中國駭客姓名與照片。英國政府也將配合美國，同步宣布鎖定英國機構的中國駭客行動。

CNN報導指出，拜登政府針對中國駭客展開跨部門查緝，除了將對駭客提出犯罪起訴，還有其他制裁措施，提供訊息協助聯邦調查的檢舉人則可獲得數百萬元獎金；消息人士說，美國政府指控中國駭客代表中國國家安全部進行情搜任務。

知情人士表示，中國駭客以一間中國科技公司為掩護，實際上代表中國國家安全部搜集情資。

數周之前，聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)公開警告說，有中國駭客組織正準備對美國公民及社區展開嚴重破壞，隨時等候中國政府下令即可行動。

北京方面曾對駭客傳聞向來嚴正否認，並反咬美國在中國境內從事駭客運作。

根據CNN報導，美國將公布在一家武漢科技公司任職的數名中國籍男性駭客身份，這個集團在駭客圈以「APT31」或「Judgement Panda」名號著稱，遭到鎖定的目標包括美國律師事務所、歐洲工商團體組織等以及跨國服飾公司等。

華爾街日報上個月報導，根據外洩文件，中國民間科技公司安洵(I-Soon)對西藏、香港等地人士進行監視，安洵的客戶名單則包括中國公安單位、情報單位以及軍方。

駭客 拜登 華爾街

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