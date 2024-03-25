聯合國安理會通過決議 要求以哈立即停火、釋放人質

聯合國安理會25日開會時為俄羅斯22日恐攻舉行默哀。（美聯社）

路透報導，聯合國安理會25日表決通過決議，要求以色列 和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 立即停火，並無條件釋放所有人質。

該決議是由10個非常任理事國提出。擁有否決權的以色列盟友美國棄權，其餘14個理事國均支持該決議。BBC指出，美國棄權不再動用否決權，顯示美國與其盟友以色列在以軍攻擊加薩 問題的分歧日益擴大。

根據最新決議案文本，當中要求加薩地區在目前穆斯林齋戒月「立即停火」，從而「實現持續停火」。決議案也要求「即刻及無條件釋放全部人質」，以及「移除所有不利提供大規模人道援助的障礙」。

華府此前不願使用「停火」一詞，並曾動用否決權維護在加薩對哈瑪斯實施報復作戰的以色列。但隨著國際壓力日增，美國這次並未擋下要求加薩地區在穆斯林齋戒月立即停火的決議。

決議經過激烈辯論，美國要求修改內容，將「永久停火」改為「持續停火」。美國認為，這個說法讓以色列保有自衛空間，並讓以哈雙方有機會創造條件達成持續性停戰。決議通過時，現場爆出熱烈掌聲。

以哈開戰5個月來，這是安理會首次打破僵局通過決議要求立即停火。過去安理會討論的幾項立即停火決議都遭美國動用否決權擋下，美國22日提出的決議則被中國大陸和俄國批評未明確要求以色列停止其軍事行動，而遭否決。

目前以哈衝突中的加薩死者人數升至超過3.2萬人。