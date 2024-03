ISIS公開槍手血洗視角 民眾倒地繼續補槍 中彈男遭利刃反覆割胸

美國有線電視新聞網(CNN)報導,俄羅斯 首都莫斯克近郊22日晚間驚傳恐怖攻擊,迄今釀成至少133人罹難,聲稱犯案的伊斯蘭國(ISIS)23日公開槍手血洗音樂廳的影片,內容血腥殘忍至極。

ISIS旗下的阿瑪克通訊社(Amaq)23日在Telegram釋出恐攻影片,其中一名槍手負責拍攝,另外3名嫌犯持武器在音樂廳會場大廳內走動,4人臉部經過模糊處理,聲音亦有所變造。

接下來,一名槍手對同夥作出手勢,接著另名凶嫌持槍進入會場大門,開始近距離瘋狂掃射手無寸鐵的觀眾,當下槍聲大作、火光四射,槍手甚至不忘轉身攻擊背後的人,眼見多名民眾中彈倒地還繼續補槍。

當時音樂廳內已經可見多具屍體和大量血跡,並且有多處竄出火苗。

不止如此,大廳裡一名中槍倒地的男性更被槍手以利刃反覆劃開右前胸到頸部的位置,鮮血汩汩湧出,殘忍犯行令人髮指。

由於內容過於殘忍,影片經轉傳到社群平台X後遭判定敏感內容。

阿瑪克通訊社22日聲明ISIS對該起襲擊負責,但是莫斯科當局卻淡化ISIS犯案,打算牽拖到烏克蘭 頭上,激發國民對烏克蘭的憤怒,並轉移對國安漏洞日益擴大的關注。

WARNING VIOLENCE SENSITIVE: ISIS, via Amaq, just released graphic bodycam footage of the Moscow tęrror attack.



I’ve uploaded two clips in order to remove the most gory part in the middle.



This is still disturbing.



Viewer discretion advised. pic.twitter.com/djPA4Pnta6