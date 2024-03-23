普亭完全沒提伊斯蘭國 莫斯科將恐攻矛頭指向烏克蘭

俄羅斯莫斯科近郊22日晚間驚傳恐怖攻擊，造成至少133人罹難，儘管伊斯蘭國宣稱做案，莫斯科當局似乎打算怪在烏克蘭頭上，激發國民對烏克蘭的憤怒，轉移對國安漏洞日益擴大的關注。（歐新社）

英國金融時報報導，俄羅斯首都莫斯科近郊音樂廳22日晚間驚傳恐怖攻擊，迄今造成至少133人罹難，莫斯科當局淡化恐怖組織伊斯蘭國宣稱做案，打算牽拖到烏克蘭 頭上，激發國民對烏克蘭的憤怒，並轉移對國安漏洞日益擴大的關注。

美國及其他西方國家將這起恐攻歸咎於位於伊斯蘭國位於阿富汗的分支「呼羅珊伊斯蘭國」（Isis-Khorasan，又稱ISIS-K），白宮國安會發言人也聲明是「事件是伊斯蘭國單獨犯案」，「烏克蘭沒有涉入」。

俄羅斯聯邦安全局（FSB）23日已拘捕來自中亞國家塔吉克的4名槍手，根據長期觀察該組織的分析家表示，該國大量國民屬於Isis-K組織成員。

可是，俄國 官員在官方聲明中很少談到ISIS-K犯案，總統普亭 在事件後首度對國民發言時也沒有提到伊斯蘭國或伊斯蘭恐怖主義。

普亭和FSB官員反而一再強調槍手打算逃往烏克蘭時遭到拘捕。

普亭說，「他們想要躲藏，並朝向烏克蘭逃亡。根據初步情資，烏克蘭方面為他們越界做好準備」。

俄國官媒RT電視台總編輯西蒙尼揚（Margarita Simonyan）在熱門社群平台Telegram直指，「不是伊斯蘭國，是烏克蘭人」。

烏克蘭官員已經嚴正否認涉入該起恐攻，且表示普亭打算把事件算在基輔身上，為10年戰爭計畫鋪路。

烏克蘭總統澤倫斯基23日晚間表示，「可悲的普亭事發後沒有關心自己的國民，沒有向他們發表談話，而是沉默了一天，思考如何把這件事牽扯到烏克蘭身上」，並且暗示如果俄國不要對烏克蘭發起戰爭，本來的士兵便能阻止這起恐攻，保衛國民。

俄國當局將恐攻牽扯到烏克蘭身上，藉此挑起國民對烏克蘭的憤怒，同時轉移對於國家安全系統在俄烏戰爭後日漸衰敗的關注。