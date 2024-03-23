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莫斯科恐攻「血腥野蠻」 普亭：將懲罰每個幕後黑手

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莫斯科恐攻「血腥野蠻」 普亭：將懲罰每個幕後黑手

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭23日就莫斯科番紅花城市大廳恐攻事件向全國發表錄影講話。路透
俄羅斯總統普亭23日就莫斯科番紅花城市大廳恐攻事件向全國發表錄影講話。路透

俄羅斯總統普亭23日就莫斯科番紅花城市大廳恐攻事件，向全國發表了約5分半的錄影講話，先讚揚了緊急勤務部門人員與勇敢的百姓，接著表示，這場「血腥野蠻」恐攻幕後的每一個黑手都將受到懲罰。

根據衛報轉載的逐字稿跟俄羅斯官媒RT的報導，普亭讚揚了緊急勤務部門的工作，以及捲入恐攻事件的百姓所展現出的英勇，並將番紅花城市大廳恐攻事件描述為一場「血腥野蠻的恐怖主義行徑」。

普亭表示，受害者是「和平無辜的民眾，即我們的同胞，包括了兒童、青少年和婦女」，並宣布24日為全國哀悼日，以紀念受害者。

普亭指出，「犯罪分子冷靜，而且有目的地動手殺害，在近距離槍擊我們的公民與孩子，就像納粹曾在被占領區進行的屠殺，他們決定舉行一場表演處決，一場血腥的恫嚇行為」。

普亭宣布，莫斯科市、莫斯科州與全俄所有區域已經採用額外的反恐和反破壞措施」，又指現在的主要任務是「防止這場慘案背後的那些人犯下新的罪行」。

普亭在講話證實，到目前為止，包括直接參與槍擊事件的4名罪犯，有11人已被拘留，並指恐攻嫌犯「往烏克蘭」逃逸時被抓。而根據初步資訊，「烏克蘭一側準備了跨越邊界的窗口」。

普亭宣誓，「這場犯罪背後的所有行為人、策畫者和主謀都將承受公平且必然的懲罰，不管他們是誰，無論誰引導他們，我再說一次，我們將找出與懲罰支援恐怖分子的每一個人。他們準備了這場暴行，這場對俄羅斯與我們人民的攻擊」。

普亭 俄羅斯 烏克蘭

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