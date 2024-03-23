15歲中國留學生莫斯科遇恐攻 憶同行俄友「全身彈孔」

俄羅斯首都莫斯科郊區的音樂廳22日晚間8時許遭遇嚴重恐攻事件，造成至少70人罹難，有一名15歲的中國留學生因坐在後排逃過死劫，但同行友人因正好中途離開，遇上槍擊而罹難。圖為民眾拍攝下音樂廳內畫面。（取自新京報）

俄羅斯 首都莫斯科郊區的音樂廳22日晚間8時許遭遇嚴重恐攻事件，造成至少143人罹難，伊斯蘭國（ISIS）宣稱犯案。一名當時人在現場的15歲中國留學生 回憶，自己與另一名14歲的俄羅斯女孩結伴去聽演唱會，那名女孩恰巧中途暫離，可能在大廳遇上槍擊 ，不幸罹難，「警察說，她全身都是被霰彈槍打的彈孔」。

綜合中國媒體新京報、澎湃新聞報導，一名15歲的中國留學生宇瞳（化名）在恐攻發生時，正好在音樂廳內要觀看俄羅斯搖滾樂團「野餐」（Picnic）的演出。他是莫斯科國立柴可夫斯基音樂學院附中的學生，正趕上學校放春假，他當時與一位14歲的俄羅斯女孩結伴同行。

宇瞳憶述，他聽到的第一聲槍響在音樂廳外，隨後周圍人開始尖叫，「有人開始祈禱，有人罵著髒話。」音樂廳裡有人想往外跑，有人則指揮把門鎖住，現場混亂，「緊接著，5個暴徒從音樂廳前門衝進來了。」宇瞳坐在後排，立即躲到椅子底下，幸運逃過死劫。

不過，與他同行的女孩卻不幸中彈遇難。宇瞳說，就在攻擊發生前，女孩恰巧中途離開，宇瞳還叮嚀「快去快回」，她大概是在廳外遇到了槍擊，警察說，「她全身都是被霰彈槍打的彈孔」。

宇瞳說，那名俄羅斯女孩是一名長笛手，165公分高，喜歡花式滑冰和普希金，愛穿橙色的衣服，個性很開朗。事發當天上午，兩人還一起吃飯。

在約200公尺外，另一名中國留學生陳一鳴正在商場北側4樓的美食廣場吃飯。他憶述，當時先是一聲爆炸聲，「是非常大的聲音，我第一反應是無人機空襲。」隨後，「鞭炮聲一樣」的槍聲響起。據他描述，槍聲並不連續，而是一槍一槍地打出去。

現場尖叫聲四起，「他們用俄語告訴我『開槍了』」，有上百人往外跑，陳一鳴也跟著下樓。跑出商場後，他持續往商場旁邊高處的繞城高速（大環路）上跑，過程中一直能聽到槍聲。據他估計，槍聲持續了十分鐘左右。在大環路，他看到商場4層頂部著火了。

據俄羅斯媒體報導，這起恐攻事發在當地時間22日晚間8時許，多名武裝人員以自動步槍開火，並投擲手榴彈等爆裂物品，引發火災，之後乘坐轎車逃逸。事發後伊斯蘭國（ISIS）已宣稱犯案，但未說明原因。而根據克里姆林宮最新通報，目前已有11名嫌疑人被抓捕。