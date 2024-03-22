能成功罷免議長強生？ 兩黨議員都不看好

共和黨極右派眾議員格林(圖)因不滿開支法案在眾院通過，提出動議要罷免同黨籍的眾院議長強生，不過部分在過去支持罷免前議長麥卡錫的共和黨議員已表態力挺強生。(歐新社) epa11236736 Republican Representative from Georgia Marjorie Taylor Greene (C) responds to questions from the news media following the House passage of the USD 1.2 trillion government funding package at the US Capitol in Washington, DC, USA, 22 March 2024. Representative Greene filed a motion to vacate against US Speaker of the House Johnson and is threatening a vote to remove him following the House passage of the USD 1.2 trillion government spending package. EPA-EFE/SHAWN THEW【作者：歐洲新聞圖片社，日期：2024-03-22，數位典藏序號：20240323005410797】

眾院 議長強生(Mike Johnson)上任才半年，共和黨極右派同僚、喬治亞州聯邦眾議員 格林(Marjorie Taylor Greene)22日便提出罷黜議長動議(motion to vacate)，眾院共和黨團再度陷入兵荒馬亂。格林聲稱罷免 原因是強生通過多項支出法案都是靠民主黨大力相挺，法案都未獲得絕大多數共和黨眾議員支持。兩黨不少國會議員同聲譴責格林提案，指有害無益，一般認為罷免案成功機會極為渺茫。

前任眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)接受POLITICO新聞網站訪問時說：「非常遺憾，對於眾院體制完整毫無尊重。」但她也說，麥卡錫(Kevin McCarthy)為了選上議長不擇手段，如今則出現「合乎邏輯的後果」。

被認為連任選情並不樂觀的共和黨紐約州聯邦眾議員勞樂(Mike Lawler)回答媒體詢問時則爆粗口說：「問我會不會支持？你XXX是在開玩笑嗎？」

格林做了什麼

程序與去年麥卡錫遭罷免一樣，但眾院將展開為期兩周的復活節與逾越節休會，格林有時間可以串聯盟友對抗強生，但反對罷免的一方同樣有時間聯繫，準備封殺格林提案。

特別提案權重要性

特別提案權(privilege)可以跳過黨團高層，讓提案訴諸全院表決。根據規定，特別提案必須在兩個立法工作天內安排表決。

兩周後不一定交付表決

兩周後是否交付表決並不一定。她對媒體說：「我並不是說兩周之後不會發生，也不是說一個月之內不會發生，或者是什麼時候才會發生。」

表決就通過罷免強生？

去年秋季推動罷黜麥卡錫的8名共和黨眾議員裡，多人已經暗示不打算支持罷免強生的行動。民主黨方面則考慮協助強生保住議長大位，但交換條件是強生必須承諾讓軍援烏克蘭交付全院表決，這個訴求民主黨眾議員已經向強生爭取好幾個月。

馬里蘭州民主黨籍聯邦眾議員瑞斯金(Jamie Raskin)說：「如果強生有援助烏克蘭的打算，很多民主黨人非常樂意洗耳恭聽。」