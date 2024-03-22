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因應遊民危機、房租負擔得起 迷你公寓恢復流行

紐約女房東遭租霸重擊致死 兩嫌犯在外州被捕

記者劉梓祁／紐約即時報導
女房東維特爾斯，遭租霸重擊致死。(取自社媒)
女房東維特爾斯，遭租霸重擊致死。(取自社媒)

一名曼哈頓女房東日前於下城基普灣(Kips Bay)公寓內打掃時，遭到不明人士殺害並將屍體藏於衣櫃，兇手隨後逃離並被證實為租霸；經過逾一周追查，警方於22日在外州將兩名嫌犯抓獲。

根據警方消息，兩名兇手為19歲的特哈達(Halley Tejada)和18歲的奧斯頓(Kensly Alston)，兩人在13日將52歲的俄羅斯裔死者維特爾斯(Nadia Vitels)殺害，彼時她正於公寓內打掃以迎接親友。警方表示，兩名涉案青年已在22日上午於賓夕法尼亞州被捕。

據親屬透露，案發公寓位於曼哈頓東31街一處建築的19層，且維特爾斯在案發前一日入住，但其兒子梅德韋傑夫(Michael Medvedev)則在14日發現母親遺體被裝入行李袋，並被藏於衣櫃。

調查人員認為，兩名嫌犯案發前始終在此「高檔公寓」內非法居住，並在維特爾斯入住後將其毆打致死。屍檢結果顯示，維特爾斯死於他殺的頭部鈍器傷，且有多處面部骨折，以及腦出血和兩根肋骨骨折。

警方還表示，公寓內存在搏鬥痕跡，且兇手在案發當日曾多次拋棄垃圾，查為死者物品。市警總局探長肯尼(Joseph Kenny)也說，死者在搬入後遭遇租霸，隨後遇害。

目前，警方仍在調查兩名嫌犯如何進入公寓。調查還發現，兩人在犯案後，被監控探頭拍下駕駛者死者的凌志(Lexus)休旅車逃離，隨後經過新州到達賓州，並在當地撞毀此車。

警方還說，在被捕前，兩人始終在使用維特爾斯的信用卡消費。

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