我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推動電動車 拜登政府祭出汽車排廢最嚴標準

帳戶被提領、信用卡遭狂刷 華男2天失金1.5萬

曾歡迎無證移民城市 紛減援助

編譯徐薏茹／綜合20日電
曾宣稱歡迎無證移民的城市，現在紛紛取消援助無證移民。（美聯社）
曾宣稱歡迎無證移民的城市，現在紛紛取消援助無證移民。（美聯社）

兩年前當一波移民開始湧入民主黨治理的城市時，官員張開雙臂歡迎他們，如今這些城市面臨艱難的預算考驗，正在限縮對移民的援助。

近幾天紐約、芝加哥大幅更動收容所政策，芝加哥開始驅逐停留超過60日限制的移民，表示沒有可滿足需求的資源。

在紐約，移民受益於該市獨特的收容所權利，保障任何人所需的緊急住房。15日，針對無孩子移民的規定被大幅修改，隨著移民人數超過18萬，收容所成本飆升，紐約市正減少對新移民的法律義務。

其他地方也展開類似行動，丹佛官員近幾周開始關閉部分移民收容所，並且恢復停留時間限制；麻州議會正制訂移民在收容所停留的時間限制。

對於長期以來接納移民的深藍城市來說，最新湧入的移民對他們所宣稱的價值觀已造成時而痛苦的代價，移民政策研究所 (Migration Policy Institute)高級研究員奇什蒂(Muzaffar Chishti)表示，歡迎新移民的衝動「深根蒂固，但代價高昂」，尤其是在住房成本高昂的城市。

有些移民搭乘德州共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)派遣的巴士前來，許多則是自己想方設法進入這些城市，奇什蒂指出，各城市很快了解到，當前的移民潮是不同的規模，例如，紐約市市長亞當斯(Eric Adams)最初反對艾伯特，但隨著湧入的移民人數飆升，支援的成本也暴增，亞當斯的言論有很大的改變，「可以說美國移民歷史上的這一篇章改變了民主黨政治。」

民主黨城市和州懇求聯邦政府提供更多援助，包括推動一項徹底改革移民系統的立法協議，1月九名民主黨州長致函拜登，稱若國會沒有行動，則城市和州「無法無限期地應對」湧入的移民。

儘管移民已經成為總統競選的首要議題，這一問題在華府仍陷入政治僵局。

多個城市警告，移民潮造成的預算壓力將迫使他們削減服務，一名城市官員2月作證稱，紐約市已經削減一些預算，包括移民支出，但當前的財政年度仍將在這場危機花費超過40億元。

移民 民主黨 紐約市

上一則

綠能新規影響／電動車價格有望下降 擬推更多車款

下一則

多管齊下 德州5方式槓聯邦邊境政策

延伸閱讀

德州逮捕無證客新法逆轉 最高院點頭 聯邦上訴法院又擋

德州逮捕無證客新法逆轉 最高院點頭 聯邦上訴法院又擋
市府實施小班案 議會將定期監控

市府實施小班案 議會將定期監控
德州巴士送離無證客 已砸1.5億元 多由納稅人支付

德州巴士送離無證客 已砸1.5億元 多由納稅人支付
紐新航港局巴士總站 州長、市長宣布撥款100億翻修

紐新航港局巴士總站 州長、市長宣布撥款100億翻修

熱門新聞

房仲業者通常抽取6%購屋佣金，但根據最新的訴訟和解，待法官批准，未來買房費用可望降低，甚至不用透過房介。（美聯社）

房市大地震 房仲協會將取消6%售屋佣金 可望拉低房價

2024-03-16 02:30
部分房屋仲介公司已試行新的低佣金方式，不過買家須自己做功課，賣家有可能較難脫手。(美聯社)

房仲試行「低佣金」模式 對買賣雙方都有影響

2024-03-18 13:47
王室發布的凱特王妃與子女合照，她摟住女兒腰部的左手，卻未戴戒指，引發猜疑。(美聯社)

凱特王妃「消失了」…威廉王子爆婚外情？主流媒體跟進

2024-03-16 02:25
許多享受Medicaid福利的老人過世後，家屬會收到州政府的帳單，向他們追討醫療費用。(美聯社)

Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房

2024-03-18 12:40
美國6%的房仲佣金，堪稱全世界最貴，多數國家為1%-3%，每年有1000億美元流入房仲口袋。（美聯社）

取消佣金6% 購屋有4個影響 百萬名仲介恐失業

2024-03-16 02:28
確保醒來不是由外部因素引起的也很重要。優化睡眠環境，如控制噪音、光線和溫度，有助於提高睡眠質量。（Pexels）

快看世界／為什麼你總是在半夜三點醒來？

2024-03-12 17:17

超人氣

更多 >
華人機場接送 內捲激烈服務出奇招

華人機場接送 內捲激烈服務出奇招
屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走

屋主被捕引發眾怒 紐約法拉盛占屋者抱頭逃走
英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除

英航空服員「拉鳳眼、模仿口音」 嘲笑中客影片瘋傳 引爆怒火遭開除
浴室這4個缺點 恐影響售屋

浴室這4個缺點 恐影響售屋
世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？