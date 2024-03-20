曾歡迎無證移民城市 紛減援助

曾宣稱歡迎無證移民的城市，現在紛紛取消援助無證移民。（美聯社）

兩年前當一波移民 開始湧入民主黨 治理的城市時，官員張開雙臂歡迎他們，如今這些城市面臨艱難的預算考驗，正在限縮對移民的援助。

近幾天紐約、芝加哥大幅更動收容所政策，芝加哥開始驅逐停留超過60日限制的移民，表示沒有可滿足需求的資源。

在紐約，移民受益於該市獨特的收容所權利，保障任何人所需的緊急住房。15日，針對無孩子移民的規定被大幅修改，隨著移民人數超過18萬，收容所成本飆升，紐約市 正減少對新移民的法律義務。

其他地方也展開類似行動，丹佛官員近幾周開始關閉部分移民收容所，並且恢復停留時間限制；麻州議會正制訂移民在收容所停留的時間限制。

對於長期以來接納移民的深藍城市來說，最新湧入的移民對他們所宣稱的價值觀已造成時而痛苦的代價，移民政策研究所 (Migration Policy Institute)高級研究員奇什蒂(Muzaffar Chishti)表示，歡迎新移民的衝動「深根蒂固，但代價高昂」，尤其是在住房成本高昂的城市。

有些移民搭乘德州共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)派遣的巴士前來，許多則是自己想方設法進入這些城市，奇什蒂指出，各城市很快了解到，當前的移民潮是不同的規模，例如，紐約市市長亞當斯(Eric Adams)最初反對艾伯特，但隨著湧入的移民人數飆升，支援的成本也暴增，亞當斯的言論有很大的改變，「可以說美國移民歷史上的這一篇章改變了民主黨政治。」

民主黨城市和州懇求聯邦政府提供更多援助，包括推動一項徹底改革移民系統的立法協議，1月九名民主黨州長致函拜登，稱若國會沒有行動，則城市和州「無法無限期地應對」湧入的移民。

儘管移民已經成為總統競選的首要議題，這一問題在華府仍陷入政治僵局。

多個城市警告，移民潮造成的預算壓力將迫使他們削減服務，一名城市官員2月作證稱，紐約市已經削減一些預算，包括移民支出，但當前的財政年度仍將在這場危機花費超過40億元。