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麥卡錫國會席次遞補 華裔候選人方文思晉級第二輪投票

記者顏伶如／即時報導
44歲的共和黨籍加州州議員方文思。美聯社
44歲的共和黨籍加州州議員方文思。美聯社

共和黨籍眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)去年遭罷免後於12月宣布辭職，加州第20選區國會議員席次遞補特別選舉19日登場。根據最新開票結果，由於沒有候選人得票率超過50%，得票率最高前兩名候選人方文思(Vince Fong)、布德羅(Mike Boudreaux)將晉級今年5月的第二輪投票。

44歲的方文思是共和黨籍加州州議員，曾任麥卡錫助理，在這次特別選舉中獲得麥卡錫背書。前總統川普也為方文思背書。同為共和黨籍的布德羅是杜萊爾郡(Tulare County)警長，對抗犯罪、查緝非法移民是政見重點。

教師出身、從無參政經驗的民主黨候選人伍德(Marisa Wood)，19日晚間開票結果，得票明顯落後方文思及布德羅。伍德競選團隊募款所得不到7萬元。

今年5月21日舉行的第二輪投票，勝出者將遞補麥卡錫加州聯邦眾議員席次空缺，直到剩餘任期於2025年1月3日屆滿。

哥倫比亞廣播公司(CBS)分析，麥卡錫原本代表的加州第20選區，長期以來一直都是保守派重要票倉，涵蓋貝克斯費爾德(Bakersfield)與佛萊斯諾(Fresno)的部份地區，遞補人選由共和黨候選人出線，並不令人感到意外。

在今年11月的大選裡，方文思與布德羅將再次碰頭，角逐第20選區聯邦眾議員正式選舉。

紐約時報報導，方文思在這次特別選舉以及11月大選，看好度較其他候選人略勝一籌，選舉募款結果也是布德羅的三倍。與麥卡錫有關的超級政治行動委員會(super PAC)，已為方文思參選投入65萬元。

麥卡錫 加州 共和黨

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