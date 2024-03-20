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哈利王子自曝曾吸毒 川普：當總統「不排除驅逐出境」

貿易戰川規拜隨 美國人付出2300億代價

哈利王子自曝曾吸毒 川普放話：當總統「不排除驅逐出境」

編譯徐榆涵／即時報導
美國前總統川普19日接受英國媒體採訪時表示，若哈利在申請美國簽證時未照實透露自己的吸毒史，他上任總統後將採取「適當措施」，不排除驅逐出境。（美聯社）
美國前總統川普19日接受英國媒體採訪時表示，若哈利在申請美國簽證時未照實透露自己的吸毒史，他上任總統後將採取「適當措施」，不排除驅逐出境。（美聯社）

英國哈利王子出走王室後便定居美國加州，去年在回憶錄《備胎》（Spare）中坦承年輕時曾吸毒，引發他持美國簽證的質疑。前總統川普19日接受英國媒體採訪時表示，若哈利在申請美國簽證時未照實透露自己的吸毒史，他上任總統後將採取「適當措施」，不排除驅逐出境。

紐約郵報報導，英國媒體GB新聞台（GB News）19日播出川普專訪，主持人法拉吉（Nigel Farage）問川普，「如果哈利在申請美國簽證時隱瞞吸毒史，是否仍能享有『特權』」，川普回應：「不。我們得看看他們（移民官）是否知道他的吸毒經驗，如果他撒謊，他們就得採取適當行動。」

主持人接著追問，「『適當措施』是否代表『驅逐出境』」，川普表示，「我不知道，不如你來告訴我吧。你可能會認為他們（移民官）很久以前就知道這事（哈利吸毒）。」

哈利2020年移居加州，在去年出版的回憶錄《備胎》裡提及自己曾使用各式毒品和致幻藥物，包含古柯鹼、大麻和迷幻蘑菇等。而根據美方規定，申請美國簽證的人士必須揭露自己的吸毒史，而這可能會影響申請結果。

川普曾抨擊拜登政府對哈利「過於仁慈」，替他保密簽證申請資料，稱若當選不會像拜登一樣保護哈利，並指「他背叛了女王，這不可原諒！如果讓我決定，他就得靠自己！」。

哈利王子去年在回憶錄《備胎》中坦承年輕時曾吸毒，引發他持美國簽證的質疑。（路透）
哈利王子去年在回憶錄《備胎》中坦承年輕時曾吸毒，引發他持美國簽證的質疑。（路透）

哈利 川普 簽證

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