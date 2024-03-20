川普語出驚人 稱猶太人票投民主黨是討厭以色列

川普稱投票支持民主黨的猶太裔美國人都討厭他們的宗教和以色列，這番言論惹惱白宮、民主黨和猶太團體領導人。（美聯社）

美國前總統川普 表示，投票支持民主黨 的猶太 裔美國人都討厭他們的宗教和以色列，這番言論惹惱白宮、民主黨和猶太團體領導人。

川普在共和黨初選中已經贏得足夠的黨代表票，可望在7月的全國黨代表大會獲提名，代表共和黨在11月大選對決民主黨的現任總統拜登。

路透社報導，盼能在選後重返白宮的川普說：「任何投票給民主黨的猶太人都討厭他們的宗教，他們痛恨以色列的一切，他們應該為自己感到羞愧。」

川普日前接受前幕僚高卡（Sebastian Gorka）訪問時說：「民主黨討厭以色列。」

此言一出，美國猶太組織「反誹謗聯盟」（Anti-Defamation League）、「美國猶太委員會」（American Jewish Committee）和「美國猶太裔民主理事會」（Jewish Democratic Council of America）等團體紛紛譴責川普將宗教與選民投票掛勾的言論。

白宮發言人貝茨（Andrew Bates）今天透過聲明回應川普這番話時表示：「沒有理由散布這些有毒、錯誤的偏見來威脅同胞。」

美國聯邦參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）14日呼籲以色列舉行新的大選，並嚴厲批評以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是和平的阻礙。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日突襲以色列，引爆雙方在加薩（Gaza）的衝突，戰火迄今已延燒超過5個月。

美國民主黨全國委員會（Democratic National Committee）發言人佛洛伊德（Alex Floyd）18日在聲明中說：「猶太裔美國人應該獲得更好待遇，而不是讓川普繼續對猶太社群發動令人震驚的攻擊。」