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川普付不出4.5億擔保金 資產恐遭扣押

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找30家機構籌錢...川普付不出4.5億擔保金 資產恐遭扣押

記者顏伶如／即時報導
因為找不到願意聯貸借款的銀行，前總統川普無力繳交4.5億元的上訴擔保，川普表示這個天價無人負擔得起，要求法官重判。（美聯社）
因為找不到願意聯貸借款的銀行，前總統川普無力繳交4.5億元的上訴擔保，川普表示這個天價無人負擔得起，要求法官重判。（美聯社）

前總統川普浮報房地產價值誤導銀行及保險公司，2022年9月遭紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)提出金融詐欺民事起訴，紐約州高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)今年2月裁定川普賠償3.55億，加計利息則為4.54億，繳交賠償金的期限為3月25日；川普辯護律師團18日向法院提交聲明指出，川普為了幫天價賠償籌措擔保金，累計向30家機構接洽，卻遭遇「無法克服的困難」(insurmountable difficulties)。

路透分析，這個最新發展透露著川普資產遭到扣押的下場，發生機率逐漸增加。如果要避免資產被法院扣押，川普的選擇有二：自掏腰包在期限之前繳清賠償金，或者在期限之前繳交擔保金。

●期限剩1周 律師提聲明

距離法官裁定的賠償繳交期限只剩一周，川普律師團18日向法院提交聲明，說明川普為了籌措擔保金(bond)而碰到極大困難，陷入「實際上根本辦不到」(a practical impossibility)的窘局。

律師團指出，川普、川普已成年兒女以及川普集團(Trump Organization)高層主管共計透過四名不同仲介，共計與30家擔保公司(surety companies)接觸卻接連碰壁。77歲的川普對金融詐欺罪名始終辯稱無罪，並說一定會上訴。

●訴請上訴法院擋罰金

紐約時報分析，如果擔保金沒能及時到位，川普將面臨嚴重財務危機，除非上訴法院出手介入。

川普律師先前已訴請上訴法院擋下4.54億賠償金繳付，或允許川普只須繳交1億擔保金。

川普律師團18日向法院指出，川普已盡一切所能，卻無法為賠償金全額籌措到擔保金，與金融機構接洽過程中遇到了「無法克服的困難」。

根據法院規定，川普必須籌措到比實際賠償金金額更高的上訴擔保金(appeal bond)，估計加上利息約5億元，才能避免詹樂霞在3月25日對川普集團資產聲請扣押，確保能夠索取賠償金。

川普聘請的保險仲介業者洛克登公司(Lockton Companies)主管吉列提(Gary Giulietti)在法院聲明中說，以目前情勢看來，想為4.54億元全額賠償尋找擔保金簡直是不可能的任務；許多擔保公司不願接手擔保金逾1億的案件，而且只接受現金或有價證券做為抵押品，不接受房地產。

●分析指川普膨脹身價

法律分析師科許納(Glenn Kirschner)接受有線電視網MSNBC訪問時說，詹樂霞可以沒收川普在曼哈坦五大道的川普大樓。他也說，川普聲稱他有140億元的資產，而拿不出保金顯示川普對外膨脹了身價。

川普本月稍早為女作家卡洛爾(E. Jean Carroll)誹謗案8330萬賠償繳交9163萬元擔保金。(相關新聞見A2)

川普 紐約州 保險

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