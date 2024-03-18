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上月募到5300萬元…拜登籌款1.55億元 遠超川普

中通社／香港18日電
拜登總統（右）和前總統川普（左）將在11月大選再度對決。（美聯社）
拜登總統（右）和前總統川普（左）將在11月大選再度對決。（美聯社）

民主黨候選人、現任總統拜登的競選團隊已經為2024年大選籌集到1.55億美元的現金，遠遠超過他的共和黨對手川普手中的現金總額。

據美聯社17日引述競選官員消息，拜登僅上個月就籌集了5300萬美元，這是自競選開始以來籌款最多的一個月。

報導還稱， 川普的2月籌款數據尚未公布。截至1月底，他的兩個主要委員會手頭上只有3660萬美元的現金，而這兩個委員會當月的支出總和超過了收入，主要因素是川普無數訴訟案件帶來的數百萬美元法律費用。

美國總統大選一向是大型燒錢活動。據公開資料顯示，2020年時的大選累計耗資近140億美元，其中總統競選支出就達到66億美元，國會競選則支出了72億美元。

報導引述一份報告指出，美國歷任大選中，競選資金的規模從某種程度上確實影響到了總統戰役的勝負。通常來說，資金更充足的候選人更有希望贏得勝利。

2020年時，拜登的籌款總額領先川普近6億美元，成功從川普手中奪得了美國總統之位；歐巴馬則在2012年時為每張選票支出了12.8美元才得以獲勝。

不過，川普曾在2016年爆冷贏過更有錢的民主黨候選人喜萊莉柯林頓，這也讓人期待今年他是否能再次上演逆襲的劇情。

另據路透和益普索（Ipsos）13日民調數據顯示，約39%的登記選民表明，如果今天舉行大選，他們將把票投給拜登；38%的選民則選擇投票支持川普。拜登的領先優勢在1.8個百分點的誤差範圍之內。

川普 拜登 民主黨

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