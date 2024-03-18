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埃莫爾批拜登國情咨文內容黨同伐異 籲不再邀他發表

編譯茅毅／即時報導
拜登（中）7日在國會發表年度國情咨文時，民主黨籍副總統賀錦麗（左）微笑起立鼓掌，共和黨籍聯邦眾議院議長強生（右）表情複雜。(美聯社)
拜登（中）7日在國會發表年度國情咨文時，民主黨籍副總統賀錦麗（左）微笑起立鼓掌，共和黨籍聯邦眾議院議長強生（右）表情複雜。(美聯社)

Axios 18日報導，針對民主黨籍總統拜登7日在國會兩院聯席會議發表年度國情咨文，聯邦眾院共和黨黨鞭埃莫爾（Tom Emmer）說，由於該咨文內容是「極度偏頗又黨派之分的選舉演說，製造（國家）分裂」，該黨領導高層應重新思考，往後要怎樣邀總統來國會發表咨文。

埃莫爾對拜登7日晚的國情咨文內容多所批評，並向Axios記者表明，若拜登今年當選、2025年展開其第2任期，那明年就不該邀他對國會發表咨文。

埃莫爾指稱，這並非看衰篤定成為今年共和黨籍總統候選人的前總統川普，他看好川普11月大選會擊敗拜登，只是覺得拜登的國情咨文演說基調應更具凝聚力、團結一心。

聯邦眾院共和黨黨鞭埃莫爾（Tom Emmer）。（路透）
聯邦眾院共和黨黨鞭埃莫爾（Tom Emmer）。（路透）

埃莫爾在聯邦眾院休憩處受訪時批評，這次是最製造分裂的國情咨文，「我明年將不會向（拜登）他提出邀請」，但「他明年也不會來這裡（國會）了」，總統將換人。不過，「我還是認為，大家得重新思考（今後對美國總統）發出發表咨文的邀請，若那並不是咨文，而這次就不是」。

其實埃莫爾並非第1個提議不讓拜登到國會發表國情咨文的共和黨人士，今年已有多人尋求「卡拜」。

例如愛荷華州聯邦參議員恩斯特（Joni Ernst）曾提出1項旨在禁止拜登發表咨文的法案，除非他準時向國會提交其政府的預算與國安提案；賓州共和黨籍聯邦眾議員、前眾院「自由黨團」主席裴利（Scott Perry）亦曾呼籲同黨眾院議長強生，撤回或取消議長對拜登的邀請，除非他採取更強硬行動解決美國邊境安全問題，而該黨團是共和黨內的極右派次團。

拜登今年國情咨文花不少時間闡述其就任以來的政績，並數度批評篤定成為今年共和黨籍總統候選人的假想敵川普，包括川普的言行及施政，還強調77歲的川普，也不比81歲的他年輕多少。

該報導認為，這又一次凸顯美國「政治極化」現象已愈演愈烈，甚至國情咨文都難以倖免，已演變為1件愈來愈引發政治緊張以及黨派之分、偏袒特定政黨之事。拜登前年及去年的咨文，共和黨人士同樣對他很有意見。

拜登 共和黨 國情咨文

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