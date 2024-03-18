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更能穿透中國防空系統 美軍加速打造潛射極音速飛彈測試設施

編譯盧思綸／即時報導
海軍戰略系統計畫主任渥爾夫中將上周向國會透露，海軍計畫2030年代初期在新一代潛艦部署極音速飛彈，目前正在打造水下設施以利未來進行潛射試射。(路透)
海軍戰略系統計畫主任渥爾夫中將上周向國會透露，海軍計畫2030年代初期在新一代潛艦部署極音速飛彈，目前正在打造水下設施以利未來進行潛射試射。(路透)

日經亞洲報導，美國海軍戰略系統計畫主任渥爾夫（Johnny R. Wolfe Jr.）中將上周向國會透露，海軍計畫2030年代初期在新一代潛艦部署極音速飛彈（或稱高超音速飛彈），目前正在打造水下設施以利未來進行潛射試射。

若干分析師談到，面對中國日益強化的防空系統，比起從陸地或水面軍艦，以潛艦作為載台發射極音速飛彈，可以更好地實現穿透領空的能力，以利拿下指管設施等關鍵據點。更重要的是，在衝突開局搶占上風對於美軍後續出動軍艦和飛機進入戰區更有利。

美軍正在打造的極音速飛彈是非核子武器，號稱在淺層軌道的飛行速度是音速的5倍，擁有彈道飛彈的速度和巡弋飛彈的機動性，可在15至30分鐘內打擊數千公里外的目標。

渥爾夫12日以書面聲明向聯邦眾議院軍事委員會之戰略武力小組委員會（House Armed Services Strategic Forces subcommittee）聽證會說明，極音速飛彈將首先交付給陸軍作為「長程極音速武器」（Long Range Hypersonic Weapon），接著作為海基戰力交付給海軍，2020年代中期將先部署在「朱瓦特級」（Zumwalt-class）多功能驅逐艦，然後在2030年代初部署於「維吉尼亞級Block V」（Block V Virginia-class）核動力攻擊潛艦。

渥爾夫表示，為了準備發射極音速飛彈的水下應用，海軍正在印第安那州克雷恩（Crane）的海軍水面作戰中心（Naval Surface Warfare Center）建造一個水下測試設施，「藉由試射行動確保我軍了解飛彈如何飛過水面」。

華盛頓智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員克拉克（Bryan Clark）指出，潛射版本是「發射極音速武器的最重要應用」，因為它能在不被發現的情況下進行，包括在敵軍海岸附近。

克拉克說，從成本角度來看，極音速武器將用於打擊高價值目標，如中國航空母艦、指管設施或感測器系統。

中國目前沒有潛射版的極音速飛彈，主要是因為潛艦能力不足。

新美國安全中心（ Center for a New American Security）兼任資深研究員舒卡特（Thomas Shugart）表示，由於北京的防禦能力有所提升，「美國顯然將面臨從中國遠距離作戰的挑戰」。

舒卡特指出，類似朱瓦特驅逐艦的水面艦艇「可能無法足夠接近」中國本土，但是潛艦可以解決這個問題。

如果使用一般巡弋飛彈摧毀敵軍通訊系統，需要極大數量，而且巡弋飛彈的速度比不上極音速飛彈。

除此之外，極音速飛彈很難被擊落，較少數量即可達到相同效果。如果要攻擊中國在南海的島礁基地，使用傳統巡弋飛彈，可能需要100枚才能穿透所有防空系統，但極音速武器可能只需要一半數量。

極音速飛彈 維吉尼亞 彈道飛彈

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