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選了華裔女律師 小羅伯‧甘迺迪傳擇定參選總統搭檔

記者顏伶如／即時報導
谷歌創辦人布林(右)的華裔前妻妮可‧夏納翰(左)傳被小羅伯‧甘迺迪擇定為搭檔參選總統的副手。圖為兩人2019年11月連袂在加州出席活動。(路透)
谷歌創辦人布林(右)的華裔前妻妮可‧夏納翰(左)傳被小羅伯‧甘迺迪擇定為搭檔參選總統的副手。圖為兩人2019年11月連袂在加州出席活動。(路透)

退出民主黨改以無黨籍身分角逐2024年總統大選的小羅伯‧甘迺迪(Robert F. Kennedy, Jr.)，傳出有意延攬谷歌(Google)共同創辦人布林(Sergey Brin)的前妻、華裔律師兼企業家妮可‧夏納翰(Nicole Shanahan)出任競選副手。

紐約時報上周報導，小羅伯‧甘迺迪競選團隊考慮中的副總統人選包括職業美式足球聯盟(NFL)明星四分衛羅傑斯(Aaron Rodgers)、前任明尼蘇達州州長溫杜拉(Jesse Ventura)。曾經與小羅伯‧甘迺迪並肩對抗新冠疫苗的律師崔西亞‧林賽(Tricia Lindsay)後來也被點名可能是副手人選，Mediaite政治新聞網站16日報導將宣布夏納翰為競選搭擋。

曾在北京工作過的夏納翰母親為華裔；小羅伯‧甘迺迪上周表示，曾經與林賽有過討論。但當時小羅伯‧甘迺迪並未與媒體提到夏納翰。

谷歌創辦人布林(右)的華裔前妻妮可‧夏納翰(左)傳被小羅伯‧甘迺迪擇定為搭檔參選...
谷歌創辦人布林(右)的華裔前妻妮可‧夏納翰(左)傳被小羅伯‧甘迺迪擇定為搭檔參選總統的副手。圖為當時懷有身孕的夏納翰與布林2018年公開出席活動。(美聯社)

布林與夏納翰2022年離婚，結束四年婚姻。當時華爾街日報報導，布林得知妻子與科技富豪馬斯克(Elon Musk)外遇之後幾周便向法院訴請離婚。

今年超級盃(Super Bowl)比賽時，支持小羅伯‧甘迺迪的超級政治行動委員會(super PAC)耗資500萬元幫忙推出競選廣告。38歲的夏納翰是廣告片製作團隊的創意主力兼重要金主。廣告內容延續1960年前總統甘迺迪(John F. Kennedy)競選廣告基調，但遭到某些甘迺迪家族成員批評。小羅伯‧甘迺迪宣布參選總統之後，許多甘迺迪家族成員公開畫清界線。

谷歌創辦人布林(右)的華裔前妻妮可‧夏納翰(左)傳被小羅伯‧甘迺迪擇定為搭檔參選...
谷歌創辦人布林(右)的華裔前妻妮可‧夏納翰(左)傳被小羅伯‧甘迺迪擇定為搭檔參選總統的副手。圖為兩人2019年11月連袂在加州出席活動。(路透)

Mediaite報導，消息人士說，競選團隊成員對於羅傑斯出任副手頗有憂慮，因此最近開始討論夏納翰。不過，夏納翰與小羅伯‧甘迺迪對於副手人選的報導都未表示評論。

小羅伯‧甘迺迪競選團隊發言人史皮爾(Sefanie Spear)說，媒體報導有諸多揣測，副手人選將於3月26日宣布。

小羅伯‧甘迺迪的媳婦艾瑪莉絲‧甘迺迪(Amaryllis Fox Kennedy)16日下午在X平台發文嘲諷媒體不斷猜測副手人選。

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