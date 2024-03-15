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眾院對TikTok祭禁令 分析：中國無好牌可打

中央社台北15日電
短影音分享平台TikTok。路透
短影音分享平台TikTok。路透

眾議院通過法案，要求短影音分享平台TikTok與中國母公司「字節跳動」切割、否則不得在美國營運。分析認為，中國輿論雖反制聲浪高漲，但北京報復意志並不強烈，因沒有適當的反擊手段。

包括中國外交部及商務部都在14日回應此事，分別認為美方是「強盜邏輯」、及稱將採取一切必要措施，堅決維護自身合法權益。

美國之音今天報導，國會眾議院通過的法案，引起中國輿論嘩然，一些以鮮明民族主義立場著稱的中國學者也喊話政府採取反制措施。

著名鷹派學者、中國人民大學國際關係學院教授金燦榮表示：「我看字節跳動公司也在努力，動員用戶、走法律程序。我想中國政府也不會一味地就在那裡坐等結果」。上海復旦大學國際政治系教授沈逸則說，這項提案的出現與進展，是霸權衰退的典型表現。

國會眾議院表決TikTok切割法案前夕，TikTok發訊息給用戶呼籲打電話給自己選區的國會議員施壓，TikTok使出這項手段在美國引起爭議，不過中國網友普遍叫好。

不過分析家認為，北京縱有反擊意志，但鑑於中國經濟前景不佳仍須仰賴外資投入，可以預期反擊的手段與力道都有限。

香港智明研究所總監許楨接受美國之音採訪表示，雖然中國民間有針對TikTok禁令採取報復的聲浪，但是觀察北京的報復意志並不強烈，根本原因在於沒有適當的反擊手段。

許楨指出，美國的指標性科技業巨頭幾乎都沒辦法在中國落地，現在美國準備要禁TikTok，但是北京卻沒辦法反過來禁谷歌（Google）、禁臉書（Facebook），也就是說北京根本沒有任何籌碼在手上。

許楨說，過去十幾年，中國在整個市場，尤其是數位科技的市場，開放的非常有限。「所以當你沒怎麼開放的時候，人家要制裁你，或者是人家要採取某一些行政約束手段的時候，你手中也沒有牌可以打」。

眾議院13日以壓倒性多數通過法案，限期中國「字節跳動」公司在立法後6個月自短影音分享平台TikTok撤資，否則將禁止應用程式商店提供TikTok。

TikTok 眾議院 商務部

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