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SpaceX星艦第3度試射順利升空 但重返大氣層失蹤

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SpaceX「星艦」第3度試射順利升空 但重返大氣層失蹤

編譯周辰陽、王若馨／即時報導
SpaceX公司次世代「星艦」火箭系統14日早上第三度試飛。(美聯社)
SpaceX公司次世代「星艦」火箭系統14日早上第三度試飛。(美聯社)

億萬富豪馬斯克麾下SpaceX公司的次世代「星艦」（Starship）火箭系統於14日早上展開關鍵試飛，目的在展示未來登月與往後太空任務將至關重要的新技術跟工藝。

「星艦」於美東時間上午9時25分自SpaceX公司位於德州博卡奇卡的星際基地研發設施發射，並且在同樣由馬斯克持有的社群媒體平台「X」即時轉播。根據畫面與轉播，「星艦」已順利點火升空，然而在下降回收重返大氣層過程中失去了星艦，任務提前結束。

根據NASA頻道，SpaceX團隊在轉播中表示，「星艦」火箭已經飛得「比我們之前曾到過之處更遠」。第一級「超級重型」推進器33具猛禽引擎全數啟動，第二級飛行器的所有6具引擎則成功將其送入軌道。

影片來源：YouTube Guardian News

SpaceX在發射前表示，此次進行的發射將是「星艦」火箭第三次試射，也是最雄心萬丈的任務，並且受到了各界密切關注。原因在於，將近400英尺高的助推器預計在美國太空總署（NASA）重返月球計劃發揮重要作用。

星艦去年兩度展開試射，但兩次都以失敗收場，在空中爆炸。

根據此前新聞，兩階段火箭系統的星艦此次試射的目標是比前兩次發得更遠，進行更多的測試任務，包括重新點燃系統的上層引擎，以及上太空中打開有效載荷艙門（payload door）。

SpaceX表示，前兩次測試目標是鎖定墜落回夏威夷附近太平洋，此次將沿著飛往印度洋的軌道發射，讓任務有新的測試目標。

SpaceX 太空 馬斯克

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