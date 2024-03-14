我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透獨家：川普任內授權CIA 對中國遂行認知作戰

川普親赴喬州出庭 爭取密件門案撤銷起訴

路透獨家：川普任內授權CIA 對中國遂行認知作戰

編譯茅毅／即時報導
前總統川普(左)與中國國家主席習近平。(路透)
前總統川普(左)與中國國家主席習近平。(路透)

路透14日引述3位前美國官員獨家報導，前總統川普任內曾授權中情局（CIA）針對中國社群媒體發動祕密行動，目標是改變中國國內對其政府的輿論。

這3人指稱，CIA創設一支特務小組，在網路上利用假身分散布有關習近平政府的負面論述，並向海外新聞媒體透露誹謗或貶值中國政府的情資。CIA相關行動始於2019年，過去從未被披露。

這些前美國官員說、該小組散播針對中共高幹在海外隱匿非法所得的指控，還痛批中國的一帶一路倡議既貪腐又浪費。這些前官員雖不願提供這些任務的具體細節，但他們聲稱，儘管是由情報員以假身分祕密散布，但相關論述「基於事實」。

其中兩位前官員還說，這些行動旨在中共領導高層間煽動他們對北京的疑心，迫使中國政府花費資源追查外力對其網路及社群媒體的入侵，「我們當時是想要他們追逐（難以捉摸的）幽靈」。

這些前官員聲稱，該CIA行動是針對北京多年欲擴大其全球影響力舉動的因應作為。川普2017年1月就任後，對北京採取比歷任美國總統更強硬的做法。

CIA發言人羅賓森婉拒對該認知作戰計畫存在與否、其目的或效應置評。路透則引述中國外交部發言人報導，此事凸顯美國政府以輿論空間和媒體平台為武器，擴散假資訊和操縱國際輿論。白宮國安會發言人華特斯亦拒絕置評。

CIA 社群媒體 中共

上一則

房貸利率升、限新屋興建 Zillow：年薪近11萬才負擔得起

下一則

打算買TikTok 前財長米努勤籌組投資團隊

延伸閱讀

川普親赴喬州出庭 爭取密件門案撤銷起訴

川普親赴喬州出庭 爭取密件門案撤銷起訴
4州初選結束 拜登、川普跨過提名黨內門檻 選民不樂見的戰選啟動

4州初選結束 拜登、川普跨過提名黨內門檻 選民不樂見的戰選啟動
哈佛學者擔心無論拜登或川普當選 都會讓債務大爆發

哈佛學者擔心無論拜登或川普當選 都會讓債務大爆發
喬州干預大選案 法官撤銷川普3項罪名 但仍面臨10項指控

喬州干預大選案 法官撤銷川普3項罪名 但仍面臨10項指控

熱門新聞

中國無證客進入美國去年人數激增，圖為穿越美墨邊境格蘭德河進入美國的中國人。（路透）

上萬中國人走線抵美 落腳首選紐約 融入社區多未進收容所

2024-03-07 15:18
拜登總統7日晚間在國會發表國情咨文(State of the Union)時，坐在拜登左後方的共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)表情很有戲。(截取自X@OlgaBazova)

拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

2024-03-08 09:15
中國全國政協會議10日閉幕，會中通過政治決議表明「共同推進祖國和平統一進程」，為兩會期間對台論述定調。圖為中共總書記習近平(左上)等人出席政協閉幕會。 (中新社)

中國對台定調「和平統一」 2018年以來首度明文論述

2024-03-11 02:30
建商正在配合住房市場，轉型改革，住出價位較低、房積稍小的連棟式公寓住房。(美聯社)

首購族沒錢 建商改蓋小巧房 新屋面積創14年新低

2024-03-11 02:26
拜登總統。(路透)

拜登改口：後悔自己講出「非法移民」 應說「無證」

2024-03-10 10:41
確保醒來不是由外部因素引起的也很重要。優化睡眠環境，如控制噪音、光線和溫度，有助於提高睡眠質量。（Pexels）

快看世界／為什麼你總是在半夜三點醒來？

2024-03-12 17:17

超人氣

更多 >
69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了
「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘
WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區

WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區
女星被要求「拍片前先性交」 怒轟：高層覺得是我問題

女星被要求「拍片前先性交」 怒轟：高層覺得是我問題
眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用

眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用