川普揚言當選就向中國課稅60% 物流業：會旺到這一國

國際物流業者透露，他們已經開始為川普11月可能贏得美國總統大選開始布局。（路透）

國際物流業者透露，他們已經開始為川普 11月可能贏得美國總統大選開始布局，並且為關稅 可能調升而進行策略規畫，如果在川普主政下，美中貿易戰繼續升級，或是拜登連任後延續貿易戰，屆時墨西哥 將成為重要的貿易門戶。

CNBC網站報導，這些國際物流業者開始著手規畫，是因為川普在2月時揚言，如果他再度當選，計畫對中國貨物實施60%或更高的關稅稅率，同時對所有美國進口品徵收10%關稅。

川普11日接受CNBC專訪時，強化了貿易戰的說法，表示「我是個關稅的堅實信念者」，透露如果他二度當選，他可能會對外國商品實施更多關稅。

川普政府慣於利用三項貿易法的授權，在無須經國會核准的情況下單方面實施關稅措施。目前美國進口商品的普遍適用關稅稅率介於10%至25%。

物流業者DHL亞洲執行長法蘭克（Niki Frank）上周在加州長堤受訪時表示，如果加徵更多關稅，遠離中國的供應鏈分散化趨勢將加速。他說：「我認為去除風險、從中國分散化到其他國家的當前行動將會加速。60%的關稅將使遷往他處更具吸引力。」

法蘭克預期川普第二任時的加徵關稅，將促使貿易從中國擴大轉移至墨西哥，以避免關稅。這種情況已經發生，由於中企在墨西哥設廠，或是利用墨西哥的港口，在中國流向美國的貿易中，有15%是透過墨西哥邊境流入美國。另外，為了避免關稅的額外中國貨櫃運輸，增加了卡車和鐵路公司的獲利，這對聯合太平洋鐵路公司是一大提振，該公司是經營通往墨西哥所有六大要道唯一一級鐵路的業者，也連結了在墨西哥營運的大鐵路業者墨西哥鐵路（Ferromex）與加拿大堪薩斯太平洋鐵路公司（Canadian Pacific Kansas City）。

物流業者ITS Logistics的短駁和複合聯運副總裁布拉西爾（Paul Brashier）表示，隨著美企預期墨西哥港口成為未來貿易門戶，公司正見到大規模轉向墨西哥。

布拉希爾受訪時表示，「客戶正利用海運來繞過川普的關稅，所以我認為未來從東方的出口將西進墨西哥。若你思考川普擔任總統，你不可能同時把中國和墨西哥變成的敵人…我覺得墨西哥將成為未來。我認為美國和中國之間的關係將很難修復」。

分析師認為，墨西哥出口將增加的一大產業，將是汽車產業。S&P Globa供應鏈研究主管羅傑斯說，一家中國大型車廠已經考慮在墨西哥設廠。

川普周一接受CNBC專訪時特別點名，他會針對中國的汽車產業，「如果你對中國課徵關稅，他們將在這裡興建他們的汽車工廠，他們將在聘僱我國人。我們不希望從中國取得汽車。我們希望是取得中國在美國利用我們勞工製造的車。」

羅傑斯表示，以全球而言，其他也有機會見到製造業擴張的國家是越南和馬來西亞，「我們見到對各地商品課徵10%的說法，這可能會引發巨大的通膨」，「我認為，這會企業尋求與美國談判一些優惠貿易安排，顯然有助於像是南韓和墨西哥，但，這也可能是墨西哥更為受惠的另一原因」。