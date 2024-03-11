柬埔寨偵破2詐騙園 8涉案台灣人將被遣送至大陸

示意圖。圖／報系資料照

柬埔寨警方9日、10日連續破獲西港2座「電信詐騙園區」，共逮捕479人與外國公民，其中有8名台灣人將被遣送至中國大陸。

據港媒星島日報引述《柬中時報》報導，其中1名大陸人與4名台灣人是詐騙園區管理者，將在近期內移送法辦；其餘被捕外國人將移送移民 總局等待遣返 ，消息指涉案台灣人將被遣返至中國大陸。

據《柬中時報》報導，當地警方9日破獲的「電信詐騙園區」原本是賭場，抓獲172人全部來自外國，包括8名台灣人與1名中國大陸人。這名大陸人與其中4名台灣人是園區管理者，將在近期內移送法辦。另外167人來自泰國和越南 ，已經移送移民總局等待遣返。

西港警方10日破獲另一詐騙園區，逮捕307人，包括279名當地人、27名中國大陸人及1名緬甸人。這28名外籍人士皆已移送柬埔寨移民總局等待遣返。

西港省省長郭宗朗、柬國內政部國務秘書兼全國打擊非法賭博工作組組長宋坡，10日下午召開聯合記者會。宋坡表示，總理洪馬內已於2月29日下令嚴加打擊各類賭博犯罪活動，柬國警方也將持續在西港展開執法，目標是全面消滅西港所有網路賭詐園區。