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流星碎片出現外星科技新證據？ 兩派科學家互槓

編譯廖振堯／綜合8日電
一個雪茄形天體於2017年快速穿過太陽系，引起一場科學爭辯，是否外星文明入侵。圖為畫家想像的星體。(取自NASA)
一個雪茄形天體於2017年快速穿過太陽系，引起一場科學爭辯，是否外星文明入侵。圖為畫家想像的星體。(取自NASA)

哈佛大學天文學家羅布(Avi Loeb)多年試圖發掘外星人存在的跡象，試圖證明地球外存在其他生命，去年在巴布亞紐幾內亞(Papua New Guinea)附近海底為期兩周的搜索中更找到可能是外星科技殘留的物質團；然而約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)地震學家費南多(Benjamin Fernando)近期重新分析認為，羅布可能是一廂情願，在錯誤的地方找尋外星人證據，雙方也陷入口水戰。

華盛頓郵報報導，2017年一個雪茄形天體快速穿過太陽系後，羅布發表一篇引起爭議的論文，推測它可能不是自然現象，而是由外星文明設計的「光帆」(light sail，藉由太陽光產生推力)。

此物體之後被稱為「斥侯」(Oumuamua，夏威夷語)，成為羅布近幾年的研究目標。他2019年請一位同事在資料庫中搜尋以異常速度移動的流星，發現2014年1月8日太平洋上方有流星爆炸，並於去年夏天啟動搜索之旅。

羅布報告稱，他在巴布亞紐幾內亞附近的海洋中發現數百個微小熔融物質團「球粒」(spherule)，其中一些成分非常陌生，「可能反映外星科技的起源」。羅布說某些成分與太陽系中已知的任何物質都不同，並且「可能起源於太陽系外一顆鐵質地核的行星的高度分化岩漿海洋，或是更奇異的來源」。

羅布聲稱他是利用流星在大氣中爆炸的聲波來定位流星殘骸地點，而費南多的團隊重新分析聲波，發現在流星撞擊前後幾天記錄了相同的模式，這些測量結果吻合一輛白天定期向醫院運送貨物的卡車，它停頓幾分鐘再沿著同一條路返回。費南多表示該島前後幾天有數百個類似信號，且白天更常見，這是人為噪音的確鑿證據。

費爾南多和同事的論文草稿結論是從海底回收的物質「幾乎肯定與流星無關」；羅布斥費南多的新聞稿是由沒有出過任何力的人發布的，只是「坐在椅子上發表意見」，並說資金足夠後將再回太平洋尋找碎片。

幾內亞 哈佛大學 華盛頓郵報

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