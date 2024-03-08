拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

拜登總統7日晚間在國會發表國情咨文(State of the Union)時，坐在拜登左後方的共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)表情很有戲。(截取自X@OlgaBazova)

拜登 總統7日晚間在國會發表國情咨文 (State of the Union)時，坐在拜登左後方的共和黨籍眾院 議長強生(Mike Johnson)表情很有戲，皺眉、抿唇加上懷疑眼神，流露對演講內容充滿不認同。紐約時報形容，強生聆聽國情咨文時，帶著一張「美國政治史上最不標準的撲克臉」。

紐約時報8日報導，對於這場備受矚目的重大演說，強生事前大力規勸與共和黨同僚盡量克制，不要破壞秩序，拜登演講時共和黨國會議員基本上配合強生要求；然而，強生自己的臉部表情，從眉毛、嘴唇到眼睛，則藏不住對演說內容的真實反應。

"My God, what are you talking about Joe? What a shame and disgrace in front of the whole world," -- Mike Johnson, probably. https://t.co/HyQc2I8wpd pic.twitter.com/IZL9Z0B0M9 — Olga Bazova (@OlgaBazova) 2024年3月8日

拜登描述施政成果時，強生眉頭深鎖，噘起嘴唇，似乎低調地翻了白眼；時而低頭，時而歎息，輕輕搖頭，吞嚥動作明顯。對於幾段拜登演說內容，強生應該展現嚴肅或不悅表情，但他面露微笑，以值得玩味、耐著性子神情聆聽。

報導指出，拜登對全國人民發表長達70多分鐘的電視轉播演說，強生享有極為難得的特殊待遇，在鏡頭前努力控制男孩般臉部表情。總統歷史家布林克利(Douglas Brinkley)說，強生可能在鏡子前預先演練過。

副總統賀錦麗數度起立為拜登鼓掌，強生則都留在座位。直到演說結束強生才為拜登拍手，站起來跟拜登握手。

總統發表國情咨文時，眾院議長並不是坐在後方的布景而已，如果眾院議長身為反對黨，經常可以利用機會扮演無聲的角色。

前任共和黨眾院議長萊恩(Paul Ryan)曾開玩笑說，歐巴馬總統最後一次發表國情咨文之前，自己的確預先練習如何保持面無表情的撲克臉(poker face)。

前任民主黨籍眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)則在前總統川普國情咨文時以諷刺動作鼓掌，演說結束則起身把川普講稿撕成對半。