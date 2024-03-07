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直播／拜登國情咨文 計畫提高企業稅、減稅、降低赤字

拜登國情咨文演說爭取連任 計畫提高企業稅、減稅、降低赤字

記者顏伶如／即時報導
拜登總統發表任期內最後一次國情咨文。（路透社）
拜登總統發表任期內最後一次國情咨文。（路透社）

拜登總統7日晚間發表第一個任期內最後一次國情咨文(State of the Union)，由於今年正值選舉年，爭取連任的拜登幾已底定要和前總統川普二度對壘，因此拜登嘗試透過這次重大演說爭取美國民眾支持他連任，強調各項政策讓美國經濟蒸蒸日上，人民自由獲得保障，與共和黨及川普政策有著明顯反差。

拜登指出，經濟持續成長，通膨逐漸趨緩，任內推動政策都跟美國民眾站在一起，解決高物價問題，推動繳稅公平。他說，希望企業稅從21%調高至28%以降低預算赤字，美國企業海外獲利增稅。企業為年薪超過百萬的收入最高員工申請薪資抵扣，拜登政府打算訂定限制。

根據拜登計畫，億萬富翁必須繳至少25%聯邦所得稅，年收入超過40萬以上要多繳聯邦醫保稅，以便鞏固俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)經費。

對富人及高收入者加稅的稅收，拜登打算用來幫低收入勞工家庭擴大推出勞動所得稅收抵免(Earned Income Tax Credit，EITC)及兒童抵稅福利(child tax credit)；透過俗稱「歐記健保」的2010年「可負擔健保法」(Affordable Care Act)取得醫療保險的民眾，拜登希望訂定永久有效的保費調降。

展望未來，拜登表示，將推出基礎建設與半導體法案，調價處方藥物價格，取消各種巧立名目的「垃圾收費」(junk fees)。

81歲的拜登是美國最高齡的現任總統，前總統川普本周稍早在「超級星期二」(Super Tuesday)15州初選取得壓倒性勝利，2024年大選將是拜登、川普二度對決，使得這場演說備受矚目。

為了凸顯自己與川普的不同，拜登演說重提2020年大選時的論述基調，包括展現美國精神、光明對抗黑暗、強調骨氣與正直。

國情咨文電視轉播有數千萬收視群，這是拜登在今年8月民主黨全國黨代表大會(Democratic National Convention)之前，觀眾人數最龐大的一次演講。

最高法院在2022年6月推翻保障墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe vs. Wade)，民主黨認為墮胎議題是11月大選的催票利器，拜登在演說中則矢言保障墮胎權。他說，為推翻「羅訴韋德案」而頻頻自誇的那些人，「顯然不明白美國婦女的力量有多大」。

拜登說，當生殖自由成為選舉議題時，保護墮胎權的一方在2022年、2023年都取得勝利，「他們將發現2024年選舉也一樣」。

拜登總統發表任期內最後一次國情咨文。（路透社）
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