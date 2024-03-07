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瑞典正式加入北約 成為第32個成員國

中央社華盛頓/斯德哥爾摩7日綜合外電報導
瑞典今天在美國華府一場儀式中，正式成為北大西洋公約組織（NATO）第32個成員國。圖為瑞典總理克里斯特森。（路透）
瑞典今天在美國華府一場儀式中，正式成為北大西洋公約組織（NATO）第32個成員國。圖為瑞典總理克里斯特森。（路透）

瑞典今天在美國華府一場儀式中，正式成為北大西洋公約組織（NATO）第32個成員國。2年前俄羅斯全面入侵烏克蘭，迫使瑞典重新思考國安政策，並做出入會決定。

路透社報導，瑞典為確保所有北約成員國支持它加入，過程曠日廢時，今天終於來到最後一步，由總理克里斯特森（Ulf Kristersson）將最終文件遞交給美國政府。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）從克里斯特森手中接過瑞典入會文件時表示：「好事不怕運來磨。」

布林肯說，俄羅斯全面入侵烏克蘭後，「一切都變了」。

他提到瑞典社會對於加入北約的民意丕變，並稱瑞典人了解到，「如果（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）願意嘗試把一個鄰國從地圖上抹除，那他可能不會止步當地」。

克里斯特森則說：「今天真的是歷史性的一天，現在瑞典是北約成員國了。我們將和在地理、文化、價值上跟我們最密切的國家，一起捍衛自由。」

俄羅斯入侵烏克蘭，使長期保持中立的瑞典及芬蘭感到不安，兩國隨後申請加入北約。與俄羅斯共享長達1340公里國界的芬蘭已早一步入會。

瑞典與芬蘭入會是北約數十年來最重要的一波擴張，同時也打擊了企圖防止北約強化的普亭。

瑞典 北約 俄羅斯

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