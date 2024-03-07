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川普vs.拜登二次大戰 經濟優劣比較10點見真章

編譯湯淑君／綜合外電
美國總統拜登與前任總統川普準備在11月5日總統大選再戰一回合。美聯社
美國總統拜登與前任總統川普準備在11月5日總統大選再戰一回合。美聯社

美國總統拜登與前任總統川普準備在11月5日總統大選再戰一回合。若說2020年選舉有如對川普總統任內施政表現的公投，2024大選勝負可能取決於「拜登經濟學」或「川普經濟學」哪個更得民心。

川普在2017年至2021年掌政，從前任總統歐巴馬手上接下一個相當穩健的經濟。在川普任內，經濟成長紮實，物價穩定，股市大漲，一部分得力於聯邦政府因應新冠市炎疫情而祭出的振興支出。

川普高舉「讓美國再度偉大」（MAGA）旗幟，把美國製造業工作回流、談妥條件更佳的貿易協議、鬆綁監管法規和調降企業稅率的功勞攬在身上。但「2017年減稅與就業法」他讓美國債台築得更高。

拜登的經濟政策聚焦於支持中產階級，並大舉支出提振經濟以力抗新冠肺炎疫情衝擊。在拜登上任頭三年，國會通過了rf7en時代的經濟法案，包括「美國紓困法」、「基礎建設投資與就業法」、「通膨削減法」、以及「晶片與科學法」，立法成果非凡。不過，這些慷慨的支出，加上疫後經濟調整與其他因素，卻觸動通飆升，成為重創拜登民意支持度的致命傷。

具體經濟數據顯示，拜登與川普任內經濟表現互有輸贏。巴隆周刊（Barron's）從十個指標逐一檢視「拜登經濟學」vs.「川普經濟學」孰優孰劣。為便於作比較，下列數據都從就職日起計算至任內第四年的1月底。（不計2020年2月至12月那段時期，因疫情橫掃美國，嚴重扭曲經濟）

一、GDP

衡量一國經濟產出的國內生產毛額（GDP），是評估經濟表現的基本指標。以通膨調整後的實質GDP來看，在川普任內頭三年，實質GDP成長率平均2.6%，相當不錯，但低於他承諾達到的4%。成長驅動力主要來自減稅，以及擴大支出。

從2021年1月上任到2023年底，拜登執政頭三年實質GDP成長率平均每年3.4%左右，期中2021年成長大致受疫後解封經濟復甦驅動。不過，在疫後復甦效應消散後，去年GDP仍成長2.5%。紐約聯邦準備銀行把今年第1季成長率估為2.8%。

二、股市

在這兩位總統頭三年任期內，美股史坦普500指數漲幅都遠優於歷史平均值（全年平均漲10%）。

從川普2017年1月上台到2019年底，史坦普500指數大躍升42.2%。2017減稅營造有利企業投資的環境，低失業率則鼓勵消費者支出。因此，川普任內適逢美股經史上最長一段多頭市場，歷時132個月之久，直到2020年2月才在新冠疫情掀起的賣壓中結束。

從拜登就職到2023年底，史坦普500指數躍漲23.8%，期間該指數締造了69次新高紀錄；相形之下，川普任內相應時期共寫下115次新高紀錄。

股市強健協助投資人累積財富，助長消費者和企業支出，有助促進經濟成長。

三、通膨

在川普時代，美國通膨率偏低，任內消費者物價指數（CPI）在2018年6月升到最高點，也不過只有2.9%。

然而，新冠疫情使情況改觀。供應鏈瓶頸、政府大撒幣、民眾積壓的需求，合力大幅推升物價。俄烏戰爭更給物價壓力火上加油，能源價格漲勢尤猛。2022年6月，在拜登執政第二年，美國CPI衝上9%。

最新CPI數據顯示，通膨年增率如今已回落至3.1%，大致歸因於聯準會（Fed）過去兩年來升息11次抑制通膨。不過，民生日用品價格仍高，尤其是食物，成為拜登任內揮之不去的陰影。官方數據顯示，從拜登上任迄今，食物成本已大漲超過20%。

四、利率

川普上台時，聯邦資金利率目標區間僅0.5%~0.75%。2019年1月，Fed官員把利率提高到2.25%~2.50%，但那年稍後又連番降息，累計降了1個百分點。

拜登主政下，Fed為制伏通膨祭出40年來最猛的一波緊縮循環。儘管把通膨從高峰拉下來，也造成金融情勢緊縮、房價高不可攀。

Fed預期今年稍後將開始降息，儘管主席鮑爾表明，此刻還不急著調降利率，先等通膨確定穩步滑向2%目標再說。

2018年Fed調高利率時，鮑爾飽受川普批評；拜登則很少評論貨幣政策，但他12月曾表示，美國經濟位於「甜蜜點」，不宜進一步升息。

五、政府債務

在舉債和支出方面，川普和拜登立場相同。

目前美國公共債務達到34.3兆美元，相當於每個美國人負債101,976美元。據盡責聯邦預算委員會(CRFB)估計，拜登使國債增加了3.8兆美元，大致因為「美國紓困法」和疫情時代的振興措施。但拜登任內其他支出法案獲兩黨協議通過，所以拜登政府不應負全責。

CRFB估計川普使國債增加8.4兆美元，光在2020年就增加大約3.8兆美元，主因是振興經濟的支出使然。同時，川普2017年實施的減稅計畫，預料十年期間將增添約2.2兆美元的債務。

兩任政府都設法讓美國經濟強勁成長，不同點在於川普未引發通膨，但他留下了一堆債務；拜登也加重了債負，但目前仍在可控範圍內。

六、失業

川普上任時，美國失業率為4.7%，2019年9月時降至3.5%，當時是50年低點。疫情爆發前，美國經濟在川普任內增加了640萬個工作機會。

拜登接掌白宮時，面對遭疫情亂象打擊的勞動市場。2020年經濟流失930萬個工作，失業率在2021年初衝上6.4%。但到2023年1月，疫情減退，經濟重啟，失業率降至3.4%，是54年最低水準，至今未再大幅攀升。2021年至2023年，美國經濟增加1,480萬個新工作，每月新增就業人數平均達到41.2萬人。

七、薪資

川普在他2020年國情咨文演說中表示，美國正享有一波「藍領榮景」，但中、低所得家庭也許無感。在川普任內頭三年，平均時薪成長約9%，但2017年至2019年，美國勞工的實質薪資成長顯得緩慢甚至停滯。

如今，勞動市場緊繃終於再度推升實質薪資成長。拜登任內頭三年，根據勞動統計局（BLS）的資料，平均時薪成長14.8%，但購買力遭通膨侵蝕。唯有2023年實質薪資開始復甦，且增速超越通膨。倘若通膨進一步降溫，薪資成長維持現行步調，或甚至加快腳步，美國民眾的購買力可望增強。

八、房市

川普上台時，美國房屋售價的中位數為20萬美元。2017年至2019年，房價攀漲11%。儘管抵押貸款利率從2016年秋季的3.5%，升到2018年11月的4.9%，利率上揚並未嚇跑買家。

拜登上台時，房屋銷售在2021年漲上15年高峰，許多屋主賣掉變現。但Fed在2022年3月啟動升息循環，打擊房屋買氣。根據房地美（Feddie Mac）的資料，2022年11月，30年期抵押貸款利率平均為7.8%。房價中位數先是下滑，然後又回升，目前在32.5萬美元左右。

九、消費者信心

川普任內，消費者信心（以密西根大學消費者信心指數為準）大致持平，顯示美國民眾認為經濟穩中趨堅，與川普時代經濟大環境穩定的情況相符。

但在拜登執政頭三年，消費者信心急轉直下，2022年6月觸及歷史低點。過去兩個月期間，信心開始彈升，但仍遠低於疫前水準。經濟學家認為，主因是通膨近年來竄高，與疫前通膨低迷十餘年且利率超低的情景相比，反差太大。

然而，消費者信心雖降低，民眾支出仍持續不輟。原因可能是，如同密大調查顯示，美國人樂觀看待收入與就業市場展望。

十、貸款拖欠率

信用額度使用率低，貸款拖欠率也偏低，指向財務健全與購買力。一旦債務積累，消費者就得縮減開支，以支應更高的每月還款金額。由於消費者支出約撐起美國70%的經濟，拖欠率升高對GDP成長展望可能是一大警訊。

川普主政頭三年，貸款拖欠率平均4.8%，拜登任期頭三年為2.8%。封鎖防疫時期家庭支出減少，政府大撒幣提高存款水位，支撐了眾多家庭的財務。

隨著民眾花用疫情期間的存款，如今貸款拖欠率再度攀升，去年第4季升破3%。不過，還無須驚慌。金融海嘯爆發和大衰退來襲後，拖欠率曾在2019年底飆上12%。

拜登任期還沒結束。但目前為止，這兩位前後任總統都有的是經濟政績可在競選場子誇耀，但也有一些問題得閃躲，就看美國選民怎麼裁判。

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