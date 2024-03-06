川拜2戰成定局 川普對拜登下辯論戰帖：隨時、隨地奉陪

超級星期二結果公布後，川普對拜登下戰帖，要求辯論「隨時、隨地奉陪」。（路透社）

美國駐聯合國前大使海理(Nikki Haley)在「超級星期二」翌日宣布退出共和黨初選，今年總統大選戰局幾可確定是拜登 總統與前總統川普 的二次對決；拜登在超級星期二結果公布後發布聲明，釋出要選民在他與川普之間擇一的訊息；川普則對拜登下辯論戰帖，稱「隨時、隨地」奉陪，並矢言會迅速查核拜登今天發表國情咨文 的內容。

拜登：選擇前進或混亂

超級星期二結果公布後，拜登5日發布聲明表示，「今晚的結果讓美國人有明確的選擇：我們將向前邁進，或讓川普把我們拖回他任內的混亂、分裂和黑暗當中」。

川普在共和黨初選期間，屢次拒絕與任何對手辯論，但他6日對拜登下戰帖，呼籲拜登與他辯論「隨時、隨地」奉陪。

川普寫道：「為了國家利益，拜登和我就對美國及國民極其重要的問題辯論相當重要。」經濟問題影響今年大選，經濟蒸蒸日上，民眾卻未顯樂觀。

70年來 候選人再對決

紐約時報6日分析，美國將出現近70年來總統候選人再次對決的局面，上次是1952年、1956年大選，艾森豪(Dwight Eisenhower)兩度對戰史蒂文生(Adlai Stevenson)。

紐時分析，拜登與川普二度交手，選戰將長達八個月，雙方各自民調都有極不受歡迎的某些弱點，兩人都拿對手當成選舉策略的攻擊主軸，2024年大選預料將充滿大量負面宣傳。

大選料充滿負面宣傳

拜登形容川普威脅美國民主基本精神，但避談川普面臨的官司。77歲的川普則批評81歲的拜登年老體衰，無法勝任元首任務。

川普5日受訪時說，拜登身邊圍繞法西斯主義者及共產主義者，「都是那些人在做決定」。紐時認為，川普的發言透露接續競選可能出現各種尖酸刻薄、帶有陰謀論色彩的論述。

今年大選將是許多重大事件與政策處理的公投，包括美軍撤離阿富汗、俄烏戰爭、通膨與高利率、墮胎權、邊境危機和國會暴動等。

川普喊話要直播糾錯

拜登7日將發表「國情咨文」，各界密切關注演說將如何爭取選民支持。對此，川普揚言逐句查核，稱「了解真相對國家很重要」。

川普則在社群平台「真實社群」中寫道，「我很樂意通知大家，明晚(7日)我們將現場直播，同步直播狡詐拜登的國情咨文。我將迅速回應，糾正國情咨文中的任何錯誤」，「尤其是關於邊境」。

川普策略主打移民問題，承諾當選後上台首日會讓邊境得以鞏固，即使變成「獨裁者」也在所不辭。