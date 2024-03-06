「超級星期二」收入最高郡縣海理勝出 低學歷青睞川普

南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)傳出即將共和黨總統退選。(歐新社)

15州初選同時登場的「超級星期二」(Super Tuesday)，前總統川普 在14州獲勝，僅剩唯一對手、前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)傳出即將退選。華爾街 日報6日報導，根據1000多郡開票結果的人口統計分析，海理在家庭收入中位數最高的幾個郡縣得票表現最佳，隨著家庭收入排行逐漸降低，川普支持度就越來越高；擁有四年制大學以上學歷居民比例較少的選區，則是川普支持度最穩固的鐵票倉。

「超級星期二」過後，川普幾乎篤定拿下共和黨 2024總統候選人提名。華爾街日報分析，從1000多郡初選選民結構可以看出川普的優勢與缺點何在。

＊教育程度

川普得票表現最好的選區，擁有四年制大學以上學歷的居民比例較少。大學學歷人口在當地比例低於全國比例的郡縣，川普得票率平均達83%。大學學歷人口在當地比例超過全國比例的郡縣，川普得票率平均則為61%。

＊家庭收入

從家庭收入中位數來看，5日初選的幾個收入最高郡縣海理表現最優。統計顯示，家庭收入逐漸減少，川普支持度就越來越高。

＊獨立選民

溫和派與獨立選民是海理支持度較高的區塊，可惜的是，在共和黨初選裡，這兩類選民人數遠遠不及共和黨保守派。絕大多數「超級星期二」共和黨初選都開放獨立選民參加投票。

統計顯示，一般而言，獨立選民比例較高的郡縣，川普得票表現通常較差。