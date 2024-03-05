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川普像「造王者」 NBC：他再造共和黨、形塑民主黨未來

編譯潘勛／綜合5日電
報導指出，前總統川普不但用「讓美國再偉大」重造共和黨，同時也協助許多靠反對川普的民主黨人當選，重塑未來民主黨。(美聯社) The stage is set before Republican presidential candidate former President Donald Trump speaks at a Super Tuesday election night party, Tuesday, March 5, 2024, at Mar-a-Lago in Palm Beach, Fla. (AP Photo/Rebecca Blackwell)【作者：美國聯合通訊社，日期：2024-03-05，數位典藏序號：20240306063519967】
報導指出，前總統川普不但用「讓美國再偉大」重造共和黨，同時也協助許多靠反對川普的民主黨人當選，重塑未來民主黨。(美聯社) The stage is set before Republican presidential candidate former President Donald Trump speaks at a Super Tuesday election night party, Tuesday, March 5, 2024, at Mar-a-Lago in Palm Beach, Fla. (AP Photo/Rebecca Blackwell)【作者：美國聯合通訊社，日期：2024-03-05，數位典藏序號：20240306063519967】

國家廣播公司新聞網(NBC News)5日報導，隨著兩大黨「超級星期二」初選結束，最受矚目的事實在：前總統川普不僅再造了共和黨，同時還在形塑民主黨的未來；他像「造王者」，影響許多共和黨其他公職參選人的初選，而民主黨為了反川而推出許多參選人，也因受川普影響，成為反川普黨。

81歲的拜登總統最近回答有關他年紀的問題，答案是77歲的川普成為「過氣政治人物」、「重點在你的點子有多老舊」。

但國家廣播公司認為，川普至少就一點而言還大有未來：他不僅形塑共和黨的走向，也牽引了民主黨的走向，由全國超級星期二的投票，就能看得出來。

川普勢將席捲共和黨總統提名選戰的得票，同時，很多州除了總統外、其他公職的初選也在超級星期二展開，由聯邦參議員到各州議會參選人的初選，莫不見到川普的影響力，川普主導各級初選的黨內候選人；報導說，他在共和黨是不折不扣的造王者。

讓人大開眼界的是：近些年民主黨組織起來，都是為了反對川普，等於受到他的影響。以加州為例，目前在聯邦參議員選舉領先的、改換跑道的是現任聯邦眾議員謝安達(Adam Schiff)，他之所以能在全國成名，得到左派矚目支持，主要是因為在國會調查並彈劾川普，在國會全力與川普唱反調。

舊金山市謝安達的支持者潘羅斯(Megan Penrose)談到謝安達在第一次彈劾川普多次演講，挑戰川普時毫無懼色，他認為民主黨該有更多這樣子的人才。另一位民主黨角逐這個聯邦參議員席次的聯邦眾議員凱蒂‧波特(Katie Porter)，也是乘著2018在反川浪潮而當選。

在德州，共和黨籍的州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)正展開復仇之旅，一些州議員2023年因指控帕克斯頓貪腐而支持彈劾他。這次「超級星期二」初選，川普特地來幫帕克斯頓助拳，在初選中力挺他的數十盟友，連州眾議會實力強大的議長費藍(Dade Phelan)都難逃鎖定。

在北卡羅來納州，副州長羅賓遜(Mark Robinson)在州長提名初選中勝出；他反映的是川普政治風格，這些年來以一連串惹爭議評論，在共和黨內翻攪起給他的支持。北卡州許多眾議員選區舉辦的共和黨初選，最大特色是一大票候選人爭著證明，自己是最力挺川普的人。

超級星期二只是起頭，接下來幾個月參院、眾院、州長及地方公職都要辦初選，只要川派候選人每一次勝出，都代表川普就扮演形塑美國政治的角色，力道更加成長。

報導指出，前總統川普不但重造共和黨，同時也協助許多靠反對川普的民主黨人當選，重塑...
報導指出，前總統川普不但重造共和黨，同時也協助許多靠反對川普的民主黨人當選，重塑未來民主黨。(美聯社) FILE - Republican presidential candidate former President Donald Trump gestures at a campaign rally, March 2, 2024, in Richmond, Va. The Supreme Court has restored Donald Trump to 2024 presidential primary ballots, rejecting state attempts to hold the Republican former president accountable for the Capitol riot. The justices ruled a day before the Super Tuesday primaries that states cannot invoke a post-Civil War constitutional provision to keep presidential candidates from appearing on ballots. (AP Photo/Steve Helber, File)【作者：美國聯合通訊社，日期：2024-03-04，數位典藏序號：20240304233319061】

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