川普像「造王者」 NBC：他再造共和黨、形塑民主黨未來

報導指出,前總統川普不但用「讓美國再偉大」重造共和黨,同時也協助許多靠反對川普的民主黨人當選,重塑未來民主黨。

國家廣播公司新聞網(NBC News)5日報導,隨著兩大黨「超級星期二」初選結束,最受矚目的事實在:前總統川普 不僅再造了共和黨 ,同時還在形塑民主黨 的未來;他像「造王者」,影響許多共和黨其他公職參選人的初選,而民主黨為了反川而推出許多參選人,也因受川普影響,成為反川普黨。

81歲的拜登總統最近回答有關他年紀的問題,答案是77歲的川普成為「過氣政治人物」、「重點在你的點子有多老舊」。

但國家廣播公司認為,川普至少就一點而言還大有未來:他不僅形塑共和黨的走向,也牽引了民主黨的走向,由全國超級星期二的投票,就能看得出來。

川普勢將席捲共和黨總統提名選戰的得票,同時,很多州除了總統外、其他公職的初選也在超級星期二展開,由聯邦參議員到各州議會參選人的初選,莫不見到川普的影響力,川普主導各級初選的黨內候選人;報導說,他在共和黨是不折不扣的造王者。

讓人大開眼界的是:近些年民主黨組織起來,都是為了反對川普,等於受到他的影響。以加州為例,目前在聯邦參議員選舉領先的、改換跑道的是現任聯邦眾議員謝安達(Adam Schiff),他之所以能在全國成名,得到左派矚目支持,主要是因為在國會調查並彈劾川普,在國會全力與川普唱反調。

舊金山市謝安達的支持者潘羅斯(Megan Penrose)談到謝安達在第一次彈劾川普多次演講,挑戰川普時毫無懼色,他認為民主黨該有更多這樣子的人才。另一位民主黨角逐這個聯邦參議員席次的聯邦眾議員凱蒂‧波特(Katie Porter),也是乘著2018在反川浪潮而當選。

在德州,共和黨籍的州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)正展開復仇之旅,一些州議員2023年因指控帕克斯頓貪腐而支持彈劾他。這次「超級星期二」初選,川普特地來幫帕克斯頓助拳,在初選中力挺他的數十盟友,連州眾議會實力強大的議長費藍(Dade Phelan)都難逃鎖定。

在北卡羅來納州,副州長羅賓遜(Mark Robinson)在州長提名初選中勝出;他反映的是川普政治風格,這些年來以一連串惹爭議評論,在共和黨內翻攪起給他的支持。北卡州許多眾議員選區舉辦的共和黨初選,最大特色是一大票候選人爭著證明,自己是最力挺川普的人。