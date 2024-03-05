我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

允許警察逮捕無證客 德州新法被最高法院暫時擋下

紐約法拉盛華女涉5年騙50房客 真房東也無奈

允許警察逮捕無證客 德州新法被最高法院暫時擋下

記者顏伶如／即時報導
為防止偷渡客非法入境，艾伯特下令在邊境地區架設鐵絲網，最高法院判決出爐後，艾伯特痛批德州遭到「入侵」(invasion)，並稱德州有權援引憲法自我防禦。（美聯社）
為防止偷渡客非法入境，艾伯特下令在邊境地區架設鐵絲網，最高法院判決出爐後，艾伯特痛批德州遭到「入侵」(invasion)，並稱德州有權援引憲法自我防禦。（美聯社）

原定本月上路的德州新法，允許警察逮捕任何疑似非法入境者，但最高法院4日對新法下達延緩令(stay)，3月13日之前新法暫時無法實施。共和黨州長艾伯特(Greg Abbott)與拜登政府數度為美墨邊境危機針鋒相對，名稱為「州參議院四號法案」(SB4)的德州新法成為最新戰場，新聞周刊(Newsweek)5日分析，最高法院延緩令對艾伯特造成打擊。

「州參議院四號法案」去年12月獲得艾伯特簽署，原定本月上路。根據新法規定，德州警察有權執行移民法，可以逮捕、拘留疑似非法入境的偷渡客，以輕罪罪名移送法辦，最高刑責坐牢半年；德州法院法官得以對無證客下令驅逐出境，累犯無證移民面臨2年至20年有期徒刑。

美國民權聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)與拜登政府都對德州新法提告。美國民權聯盟批評德州新法侵犯聯邦移民管轄權限，明顯違憲。

德州西區聯邦區域法院法官埃兹拉(David Alan Ezra)2月29日擋下「州參議院四號法案」，裁決理由為如果允許新法實施，恐將開啟各州自行訂定移民法律的大門，移民法規必須由聯邦統一管轄的美國基本精神面臨威脅。

艾伯特對埃兹拉裁決向聯邦第五巡迴上訴法院提出上訴。他說，國家在拜登總統領導之下爆發邊境危機，「我們為了保護德州挺身而出，絕對不會退讓」。

周末期間，聯邦第五巡迴上訴法院對埃兹拉裁決下達延緩令，拜登政府則向最高法院提出上訴。

今年1月，最高法院大法官以5票對4票表決裁定，聯邦政府可以移除德州政府架設於美墨邊境的鐵絲網。

為防止偷渡客非法入境，艾伯特下令在邊境地區架設鐵絲網，最高法院判決出爐後，艾伯特痛批德州遭到「入侵」(invasion)，並稱德州有權援引憲法自我防禦。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

德州 移民 拜登

上一則

「白宮主人要有勇氣」 川普籲最高院支持總統享豁免權

延伸閱讀

「超級星期二」一窺拜登、川普實力 大選重要性一次看懂

「超級星期二」一窺拜登、川普實力 大選重要性一次看懂
超級星期二登場 2024大選鹿死誰手 本周可望定調

超級星期二登場 2024大選鹿死誰手 本周可望定調
超級星期二 拜登川普的提名底定秀

超級星期二 拜登川普的提名底定秀
拜登稱川普會敗選且再度不認輸 憂媒體對亂象「麻木」

拜登稱川普會敗選且再度不認輸 憂媒體對亂象「麻木」

熱門新聞

維州阿靈頓的生活成本高昂，全國名列前茅。圖為亞馬遜在當地興建第二總部的設計藍圖。(美聯社)

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

2024-02-24 04:47
電動車銷售下降，消費者改買油電共用車。圖為洛杉磯的電動車充電站。(美聯社)

電動車銷售下降 咬牙降價 油電車逆勢受青睞

2024-02-26 04:28
最高法院周一裁定，前總統川普可以繼續參加科羅拉多州初選。(美聯社)

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

2024-03-04 11:11
前總統川普若上任，拜登任內推動許多法案恐將遭到暫停。（路透）

川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

2024-03-01 11:00
一些持有效美簽的中國科學博士研究生探親返美時因背景調查通不過，遭驅逐出境，校方憂心產生寒蟬效應。圖為一些留學生在美國參加畢業典禮時，揮舞中國國旗。(新華社)

持有效美簽 多名中國科學博士生重新入境被拒 原因不明

2024-03-03 14:30
前駐聯大使兼前南卡州長海理選到哪輸到哪，如今總算出師告捷，在3日華盛頓特區初選中獲勝，不過面對已經拿下244張黨代表票的川普，海理難以力挽狂瀾。（路透）

川普首敗 海理華府初選獲勝 黨代表票狠輸川普難挽敗局

2024-03-03 21:16

超人氣

更多 >
好市多會員別忘了 可享5種免費福利

好市多會員別忘了 可享5種免費福利
防年老肌肉流失 這是最佳維他命

防年老肌肉流失 這是最佳維他命
午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬

午餐盒引糾紛 華男被美聯航趕下機 現索賠10萬
九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利
德州警方再反轉 趙安吉之死屬不幸事故 未轉刑事調查

德州警方再反轉 趙安吉之死屬不幸事故 未轉刑事調查