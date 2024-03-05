允許警察逮捕無證客 德州新法被最高法院暫時擋下

為防止偷渡客非法入境，艾伯特下令在邊境地區架設鐵絲網，最高法院判決出爐後，艾伯特痛批德州遭到「入侵」(invasion)，並稱德州有權援引憲法自我防禦。（美聯社）

原定本月上路的德州 新法，允許警察逮捕任何疑似非法入境者，但最高法院4日對新法下達延緩令(stay)，3月13日之前新法暫時無法實施。共和黨州長艾伯特(Greg Abbott)與拜登 政府數度為美墨邊境危機針鋒相對，名稱為「州參議院四號法案」(SB4)的德州新法成為最新戰場，新聞周刊(Newsweek)5日分析，最高法院延緩令對艾伯特造成打擊。

「州參議院四號法案」去年12月獲得艾伯特簽署，原定本月上路。根據新法規定，德州警察有權執行移民 法，可以逮捕、拘留疑似非法入境的偷渡客，以輕罪罪名移送法辦，最高刑責坐牢半年；德州法院法官得以對無證客下令驅逐出境，累犯無證移民面臨2年至20年有期徒刑。

美國民權聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)與拜登政府都對德州新法提告。美國民權聯盟批評德州新法侵犯聯邦移民管轄權限，明顯違憲。

德州西區聯邦區域法院法官埃兹拉(David Alan Ezra)2月29日擋下「州參議院四號法案」，裁決理由為如果允許新法實施，恐將開啟各州自行訂定移民法律的大門，移民法規必須由聯邦統一管轄的美國基本精神面臨威脅。

艾伯特對埃兹拉裁決向聯邦第五巡迴上訴法院提出上訴。他說，國家在拜登總統領導之下爆發邊境危機，「我們為了保護德州挺身而出，絕對不會退讓」。

周末期間，聯邦第五巡迴上訴法院對埃兹拉裁決下達延緩令，拜登政府則向最高法院提出上訴。

今年1月，最高法院大法官以5票對4票表決裁定，聯邦政府可以移除德州政府架設於美墨邊境的鐵絲網。

為防止偷渡客非法入境，艾伯特下令在邊境地區架設鐵絲網，最高法院判決出爐後，艾伯特痛批德州遭到「入侵」(invasion)，並稱德州有權援引憲法自我防禦。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點