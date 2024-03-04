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聯邦最高院推翻科州判決 裁定川普有2024初選資格

新華社／華盛頓4日電
前總統川普。(美聯社)
前總統川普。(美聯社)

聯邦最高法院4日推翻科羅拉多州最高法院禁止前總統川普（Donald Trump）參加2024年總統選舉該州初選的裁決。

聯邦最高法院認為，美國憲法讓國會而不是各州負責對聯邦官員和候選人執行第14修正案第三款。

美國憲法第14修正案第三款被稱為「叛亂者禁令」，禁止那些宣誓支持美國憲法後又參與叛亂的人擔任公職。科羅拉多州最高法院2023年12月援引該條款並作出裁決，川普因參與「國會騷亂」這場「叛亂」而不具備擔任公職的資格，他的名字也就不能出現在美國2024年總統選舉科羅拉多州共和黨初選選票上。川普方面對此表示反對，並上訴至聯邦最高法院。

美國媒體指出，聯邦最高法院4日的裁決基本終結了通過「叛亂者禁令」阻止川普重返白宮的嘗試。川普當天在社交媒體上發表簡短聲明歡迎這一裁決，而科羅拉多州選舉官員則表示「失望」。

美國十幾個州和海外領地將於5日舉行2024年總統選舉初選，這一天被稱為「超級星期二」。美國選舉專家表示，「超級星期二」之後，今年大選局勢或進一步明朗。目前，川普領跑共和黨初選，美國現任總統拜登領跑民主黨初選。

初選是美國總統選舉的第一階段。今年美國大選投票日為11月5日。

川普 科羅拉多州 共和黨

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