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紐時：川普集團前任財務長魏索柏格最快今天認罪

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紐時：川普集團前任財務長魏索柏格最快今天認罪

記者顏伶如／即時報導
為前總統川普(前)長年擔任帳房的川普集團前任財務長魏索柏格。(路透)
為前總統川普(前)長年擔任帳房的川普集團前任財務長魏索柏格。(路透)

紐約時報4日引述消息人士指出，川普集團(Trump Organization)前任財務長魏索柏格(Allen Weisselberg)已與曼哈頓檢察官白艾榮(Alvin Bragg)達成協議，最快今天便將針對在川普民事詐欺官司中做偽證認罪。76歲的魏索柏格長年擔任川普帳房(moneyman)，自從遭到檢方調查後一直拒絕提供對川普不利的證詞，報導指出，認罪協議內容並未牽涉川普。

報導指出，魏索柏格護主態度堅定，彷彿在川普的民事、刑事官司裡畫下防火線，迫切尋找辦案破口的執法機關辦案人員備感挫折，魏索柏格自己則因此失去自由，鋃鐺入獄。

現正於雷克島監獄(Rikers Island)服刑的魏索柏格，認罪之後將繼續坐牢。

檢方指控魏索柏格在川普民事詐欺訴訟作證時說謊，至於檢方同時指控與川普串通犯罪，魏索柏格則未認罪。

消息人士指出，魏索柏格可能也將對誤導紐約檢察長辦公室調查人員的指控罪名認罪。

2022年9月，紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)對川普浮報房地產價值誤導銀行及保險公司提出金融詐欺民事起訴，紐約州高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)上個月裁定川普必須賠償3.55億元，加計利息則為4.54億元。

白艾榮負責的另一起川普訴訟，3月25日開審將展開陪審團遴選。川普遭控2016年大選期間付給緋聞對象「封口費」時偽造商業紀錄，白艾榮辦公室2023年以34項重罪起訴川普。

魏索柏格為川普家族服務近半世紀，去年離開川普集團時獲得200萬元資遣費，但附有不得配合任何執法機關調查的但書。

川普 白艾榮 詐欺

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