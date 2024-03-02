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空投烏克蘭？拜登宣布空投加薩物資 二度糗說成烏克蘭

編譯盧思綸／即時報導
美國總統拜登1日宣布將向加薩空投救援物資時，二度將加薩說錯成烏克蘭，白宮官員只能急忙澄清。（歐新社）
美國總統拜登1日宣布將向加薩空投救援物資時，二度將加薩說錯成烏克蘭，白宮官員只能急忙澄清。（歐新社）

英國衛報報導，美國總統拜登1日宣布將向加薩空投救援物資，更疾呼以色列加強協助巴勒斯坦平民，不過拜登宣布消息時二度將加薩說錯成烏克蘭，白宮官員只能急忙為老闆澄清。

81歲美國總統拜登1日於白宮會見義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），並在記者會上證實美國將首度向加薩空投物資，且表示美國政府「堅持」以色列加強協助巴勒斯坦平民面於饑荒和戰爭影響。

可是拜登宣布消息時兩度說錯成將實施空投協助「烏克蘭」，「接下來我們將聯手約旦和其他國家實施空投，提供『烏克蘭』糧食和補給」，還說美國將「尋求繼續在『烏克蘭』開闢其他途徑，包含海上走廊來運送大量人道物資。除了擴大路路運送，我們堅持要求以色列放行更多卡車和路線，讓更多更多有需要的人獲得幫助」。

最後，白宮官員只能急忙澄清拜登說的是加薩。

拜登談到提供救援說，「送往加薩的救援遠遠不夠。無辜的生命危在旦夕，兒童的生命危在旦夕。在（加薩）獲得更多援助之前，美國不會袖手旁觀。我們應該送數百輛人到卡車進入加薩，而不僅僅是幾輛而已。」

目前飢餓和嚴重營養不良在加薩十分普遍，由於以色列破壞和嚴重限制糧食供應以及藥品和其他人道物資，導致當地約220萬巴勒斯坦人面臨嚴重短缺。

對此，美軍2日稍早已向加薩空投首批物資。美國有線電視新聞網（CNN）指出，美國空軍中央司令部的3架C130運輸機向加薩空投共66個棧板分量的物資，內容物是38000份餐點，沒有水和醫療用品。

加薩 拜登 烏克蘭

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