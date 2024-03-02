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加薩糧援站爆發意外後 美國首度空投援助物資

中央社加薩走廊2日綜合外電報導
美國今天開始向飽受戰火蹂躪的加薩走廊空投援助物資。(美聯社)
美國今天開始向飽受戰火蹂躪的加薩走廊空投援助物資。(美聯社)

以色列的盟友美國宣布，今天開始向飽受戰火蹂躪的加薩走廊空投援助物資。日前加薩糧食援助站發生搶糧混戰，奪走逾百人命，凸顯出當地日益嚴重的人道主義災難。

據報導，美國總統拜登敦促以色列當局放行更多援助物資進入加薩的數小時後，華府展開救援行動。在延續了近5個月的毀滅性衝突後，拜登宣布「需要採取更多（援助）行動」。

與此同時，以色列和哈瑪斯的停火談判仍在持續進行。自哈瑪斯於去年10月7日攻擊以色列後，加薩走廊一直遭到以軍圍困。

一名不願透露姓名的美國軍官告訴法新社，「我們派出3架美國空軍C-130運輸機，進行了人道主義援助聯合空投行動，以向受到衝突影響的平民提供救濟。」

美軍中央司令部（US Central Command）在社群平台X上發文證實，本次行動是與約旦共同進行，運輸機「沿著加薩海岸線投放了超過3萬8000份餐食，以使平民可獲關鍵援助」。

根據哈瑪斯治下的衛生部，最近幾天，加薩嚴峻的人道主義局勢已導致至少13名兒童因「營養不良和脫水」而死亡。

2月29日發生的搶糧事件讓這場衝突再度成為外界關注焦點。當時以軍在加薩市（Gaza City）附近朝試圖接近援助卡車的巴勒斯坦民眾開槍，造成超過100人喪命。

以色列方面則將大多數傷亡歸咎於包圍援助卡車的群眾，宣稱罹難者是遭踩踏或被車輾過。1名以國官員還說，以軍後來是「有限度地回應」，朝他們認為構成威脅的群眾開槍。

加薩 以色列 哈瑪斯

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