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哈佛大學民調：最喜歡川普的年齡族群是Z世代

這種維他命吃太多 恐引發心臟病

哈佛大學民調：最喜歡川普的年齡族群是Z世代

記者顏伶如／即時報導
川普在威斯康辛州為年輕的支持者簽名。(路透)
川普在威斯康辛州為年輕的支持者簽名。(路透)

哈佛大學(Harvard University)美國政治研究中心(Center for American Political Studies，CAPS)與哈里斯民調(The Harris Poll)最新聯合民調指出，Z世代(Gen Z)年輕人是最喜歡前總統川普的年齡族群。不過，許多Z世代年輕人在川普當總統時還是兒童。

哈佛大學美國政治研究中心與哈里斯民調是在2月21日至22日之間，針對全美2000多名登記選民完成調查。

統計顯示，18歲至24歲的Z世代年輕選民裡，高達64%對於川普執政予以肯定。不過，回推川普執政時期，從2017年1月宣誓就職到2021年1月卸任之間，某些Z世代選民仍為孩童。

這項調查整體受訪者中，有57%民眾對川普執政表示滿意，41%不滿意。

新聞周刊(Newsweek)報導分析，調查結果凸顯拜登連任選舉出現警訊，年輕選票已經流失。

拜登在2020年大選獲得年輕選民大力相挺而勝出，當時Z世代、千禧世代(Millennial)年輕人喜愛拜登超過川普，非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)估計拜登在年輕選民間的支持度領先川普約20%。

哈佛大學美國政治研究中心與哈里斯民調統計顯示，僅次於Z世代年輕人之後，排名第二喜歡川普的年齡層為55歲至64歲民眾，對川普執政予以肯定者約有60%；25歲至34歲選民、35歲至44歲選民各有58%受訪者對川普執政表示肯定。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 拜登 民調

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