最長元首91歲 拜登排第3…議員提修憲 滿75歲禁續選公職

美國總統拜登。美聯社

「幾歲才算太老？」是美國民眾對2024年總統大選的熱門問題，丕優研究中心(Pew Research Center)去年調查顯示，絕大多數選民希望總統年紀在70歲以下。十年前，全球人口最多的十個國家當中，只有一位元首年逾七旬，如今則增加至八人。華爾街日報28日報導，世界各國領袖出現高齡化趨勢，知天命之年儼然變成「新的50歲」。

現今最年長的世界元首，前三名分別是91歲的喀麥隆總統畢亞(Paul Biya)、88歲的沙烏地阿拉伯國王沙爾曼(Salman bin Abdulaziz Al Saud)以及81歲的美國總統拜登。

回顧2014年2月，當時美國總統歐巴馬52歲，墨西哥總統潘尼亞尼托(Enrique Pena Nieto)47歲，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)均60歲出頭。

報導分析，世界各國元首高齡化日漸嚴重的原因之一是獨裁領袖持續掌權。習近平2022年打破傳統展開第三任期時69歲，普亭上台時47歲，執政長達25年，反對力量遭到一一剪除，反對派指標人物納瓦尼(Alexei Navalny)日前死於獄中。

成為民主領袖的門檻提高，使得年輕政治新秀不容易在大選脫穎而出。

候選人想要打贏大選，必須具備更充裕的資金，在政壇叱吒多年的建制派政治人物，與重量級金主建立長期友好關係，明顯較占優勢。73歲的印度總理莫迪(Narendra Modi)估計今年將進入第三任，76歲孟加拉總理哈希納(Sheikh Hasina)今年1月締造任期「五連霸」紀錄。

雖說「長江後浪推前浪，一代新人換舊人」，但如果舊人棧戀職位，不肯退休，加上坐享現任優勢，選民很難在選舉當中逼迫高齡政治人物下台。如此現象同樣反映於美國參、眾兩院。

現任聯邦眾議員 平均57.9歲，聯邦參議員平均64歲，若與2003年時統計相比，現在眾議員年齡增加多了4歲，參議員平均年齡提高4.5歲。

隨著銀髮族政治領袖漸趨普遍，輿論聲浪出現為聯邦公職人員訂定年齡上限的要求。

正在角逐共和黨 總統初選的海理(Nikki Haley)則提議，75歲以上政治人物必須強制接受心智能力適任檢測。共和黨密西根州聯邦眾議員詹姆斯(John James)去年提出修憲提案，希望禁止屆滿75歲的現任國會議員或總統繼續參選。