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美稱中國是WTO最大挑戰 中國商務部：霸凌行徑

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美稱中國是WTO最大挑戰 中國商務部：霸凌行徑

記者陳政錄／即時報導
中美持續就國際貿易議題產生諸多摩擦。（路透）
中美持續就國際貿易議題產生諸多摩擦。（路透）

儘管中美近月持續恢復各領域接觸，但美方對華貿易限制措施仍未見鬆動，尤其美國貿易代表辦公室在日前發布的一份報告中稱，中國仍是世界貿易體系的最大挑戰。對此，中國商務部26日回應說，中方注意到這份報告的不實指責，認為此舉充分反映了美方的單邊主義和霸凌行徑，中方對此堅決反對。

中國商務部表示，中方注意到這份報告的不實指責。美方無視中國在履行世貿組織承諾方面取得的巨大成績，歪曲中國社會主義市場經濟建設和改革開放的顯著成就，否認中國對多邊貿易體制和世界經濟發展的重要貢獻，以毫無依據的武斷標準指責中國經貿政策，妄稱中國正當貿易措施為「經濟脅迫」顛倒黑白，對中方因美方封鎖打壓而採取的應對舉措扣上「主動脫鉤」的帽子，誣稱中方造成「產能過剩」，充分反映 了美方的單邊主義和霸凌行徑。 中方對此堅決反對。

中國商務部批評，近年來，美方以「美國優先」為出發點，違反世貿組織規則，實施單邊貿易霸凌，制定歧視性產業政策，擾亂全球產業鏈供應鏈，嚴重影響國際貿易秩序，損害世貿組織成員共同利益，中方及其他成員已多次表達關注。

中國商務部說，在世貿組織爭端解決機構已裁決美相關措施違反世貿規則的情況下，美方不僅拒絕執行世貿組織裁決，還使世貿組織上訴機構陷入「癱瘓」，對多邊貿易體製造成嚴重破壞。 美方不反思糾正自身行為，反而以抹黑、「甩鍋」的方式掩飾開脫自身違規和破壞行徑，這是極不負責任的。

中國商務部最後表示，再次呼籲美方及時糾正錯誤言行，切實遵守世貿組織規則和自身承諾，與包括中國在內的其他成員一道，共同維護以世貿組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，切實為應對全球問題 和挑戰發揮應有作用。

據美國之音報導，美國貿易代表辦公室日前公布了《2023年中國世貿組織合規報告》。美國貿易代表戴琪在聲明中說，中國仍然是對世界貿易組織建立的國際貿易體系最大的挑戰，認為中國仍然採納國家指揮的、非市場經濟做法，違背世貿組織所體現的規範和原則。

商務部 美國優先 戴琪

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