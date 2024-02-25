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澤倫斯基喊話美國會 需在1個月內通過「援烏」包裹法案

編譯盧思綸／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基25日喊話亟需在一個月內取得600億美元軍事援助，盼美國國會高抬貴手通過援助烏克蘭、以色列和台灣的包裹法案。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基25日喊話亟需在一個月內取得600億美元軍事援助，盼美國國會高抬貴手通過援助烏克蘭、以色列和台灣的包裹法案。(美聯社)

英國金融時報報導，美國參議院11日通過援助烏克蘭、以色列和台灣的包裹法案，交付眾院審議後遭遇卡關至今，對此烏克蘭總統澤倫斯基25日喊話亟需在一個月內取得600億美元軍事援助，盼美國國會高抬貴手，「否則令人懷疑自己究竟生活在什麼樣的世界」。

澤倫斯基25日在基輔一場會議上表明，倘若少了美國軍事援助將「削弱烏軍戰力」，且未必能找到適當的武器和數量。他以美製愛國者防空飛彈系統舉例，過去愛國者系統多次保護重要前線免於俄軍飛彈襲擊，但成本約為15億美元，如果沒有美國支持，烏克蘭無力承擔。

另外，澤倫斯基也表明缺乏空防系統的歐洲盟友無法在軍事援助上取代美國。歐盟已向烏克蘭提供500億歐元，但主要作為財政援助而非軍事金援。

澤倫斯基說，如果美國不批准援助包裹法案，「令人懷疑自己究竟生活在什麼樣的世界」，可是他也說有信心國會最終將放行。

他也補充，必要時，烏克蘭將「尋求其他國家協助、貸款或向盟友施壓」。

對此白宮國安顧問蘇利文25日受訪回應已籲請眾院共和黨人放行法案，「我們需要法案資金向烏克蘭提供武器。政府沒有資金，只有國會有權通過金援。」

蘇利文呼籲眾院議長強生「打破政黨藩籬」，讓總統拜登的援烏計畫請求交付表決。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

烏克蘭 澤倫斯基 眾院

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