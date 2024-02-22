拜登會晤納瓦尼遺孀 美預告打擊俄羅斯制裁超過500項

總統拜登（中）22日會見俄羅斯反對派人士納瓦尼（Aleksey Navalny）的遺孀尤利雅（Yulia Navalnaya，右）及女兒達莎（Dasha Navalnaya，左）。圖／取自拜登X平台

總統拜登 22日會見俄羅斯 反對派人士納瓦尼（Aleksey Navalny）的遺孀尤利雅（Yulia Navalnaya）及女兒達莎（Dasha Navalnaya），23日就將公布對俄羅斯的重大制裁，財政部官員預告，打擊對象超過500個。

俄國下月中旬將舉行總統選舉，俄羅斯官媒16日宣布47歲的納瓦尼在獄中死亡，隨即扣留遺體調查死因；尤利雅控訴丈夫之死與俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）有關，矢言繼承亡夫遺志。

人在加州的拜登於舊金山會見尤利雅及達莎，白宮事後轉述，拜登致上最誠摯的哀悼，並代表美國政府對納瓦尼超凡的勇氣，其對抗貪腐，追求自由民主且法律對待眾人平等的俄羅斯之風範表達敬意。

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國務卿布林肯（Antony Blinken）赴巴西參加20國集團（G20）外長會議，他在記者會表示，普亭認為必須迫害、毒害並監禁一個人，不代表俄羅斯的實力，反而是透露出普亭治下的國家衰弱；而全球各國包含G20會員國，都清楚此事。

拜登稍晚對媒體表示，美方將公布普亭的制裁，普亭要為納瓦尼之死負責。

白宮連日預告會在俄烏戰爭兩周年前夕，對俄羅斯施加重大制裁；歐盟也已批准第13輪制裁，包括193個實體或個人，多數為俄羅斯企業，從俄國軍工系統，到涉及綁架和運送烏克蘭兒童者都有，其中，首次有3家中國公司入列，分別是廣州歐賽科技有限公司、深圳碧光貿易有限公司和深圳億路發科技有限公司，被指援助俄羅斯。

路透引述財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）的說法報導，美國最新制裁對象將超過500個，這次行動事先和其他國家協調過，將針對俄國的軍工複合體以及來自第三國、協助俄羅斯取得想要商品的企業。